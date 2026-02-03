Παρίσι: Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

Η εισαγγελία του Παρισιού πραγματοποίησε έρευνα στα γαλλικά γραφεία της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ

Newsbomb

Παρίσι: Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
dpa-Zentralbild POOL
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε οτι πραγματοποίησε έρευνα στα γαλλικά γραφεία του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025.

Η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας διεξήγαγε τις έρευνες, πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X, με τη συμμετοχή και της Europol και την υποστήριξη της μονάδας ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι ξεκίνησε την έρευνα αφού επικοινώνησε μαζί της ένας βουλευτής ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι μεροληπτικοί αλγόριθμοι στο X ήταν πιθανό να έχουν παραμορφώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Η εισαγγελία δήλωσε επίσης ότι αποχωρεί από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και θα επικοινωνεί από εδώ και στο εξής μέσω LinkedIn και Instagram. Το LinkedIn ανήκει στη Microsoft και το Instagram στη Meta.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαγορεύει τα social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών: «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

11:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Καθαρίζουν» τον χώρο με ειδικά χημικά για να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο σημείο μηδέν

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: «Τσουχτερό» πρόστιμο για τις πίσω ζώνες - Τι προβλέπεται

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καχυποψία για τις προθέσεις των Αμερικανών για το Ιράν – Η εκτίμηση ότι η Ουάσινγκτον θα επιλέξει τη στρατιωτική λύση

11:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολουθούσα το GPS», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τεχνολογική λύση που απογειώνει την κερδοφορία του ξενοδοχείου σας

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό Hyundai Staria γίνεται και αυτοκινούμενο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται ταξί χωρίς οδηγό από Σεπτέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη διαφήμιση της Grubhub για το Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ - Δείτε το σποτ

10:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στoίχημα

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο - Κενό στην ηγεσία του δεύτερου ισχυρότερου στρατού στον κόσμο

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Κύθνου: Δίνει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για παιδίατρο και παθολόγο

10:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών στον Κορυδαλλό

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

10:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών, συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα, σύνδεση αξιολόγησης με άρση μονιμότητας και μη κρατικά πανεπιστήμια: Η Συνταγματική αναθεώρηση που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ο Φλεβάρης φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές – Πότε πάνε ταμείο ο συνταξιούχοι

11:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολουθούσα το GPS», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα φάει μήνυση η Κωνσταντοπούλου γιατί μου καταλόγισε δόλο για την "Βιολάντα"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ