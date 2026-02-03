Παρίσι: Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε οτι πραγματοποίησε έρευνα στα γαλλικά γραφεία του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025.

Η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας διεξήγαγε τις έρευνες, πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X, με τη συμμετοχή και της Europol και την υποστήριξη της μονάδας ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι ξεκίνησε την έρευνα αφού επικοινώνησε μαζί της ένας βουλευτής ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι μεροληπτικοί αλγόριθμοι στο X ήταν πιθανό να έχουν παραμορφώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Η εισαγγελία δήλωσε επίσης ότι αποχωρεί από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και θα επικοινωνεί από εδώ και στο εξής μέσω LinkedIn και Instagram. Το LinkedIn ανήκει στη Microsoft και το Instagram στη Meta.