ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους ύστερα από τρεις ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό» στον Λευκό Οίκο, υπογράφοντας το νομοσχέδιο, που υπερψηφίστηκε νωρίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό εγκρίθηκε με 217 ψήφους υπέρ (συμπεριλαμβανομένων 21 Δημοκρατικών βουλευτών) έναντι 214 κατά (συμπεριλαμβανομένων 21 Ρεπουμπλικάνων βουλευτών).

Τερματίστηκε έτσι το shutdown από το Σάββατο, με φόντο την αντιπαράθεση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εξαιτίας των επιχειρήσεών της στη Μινεάπολη.