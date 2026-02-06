Μουσείο του Λούβρου: Oι πρώτες φωτογραφίες από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το στέμμα της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας υπέστη σοβαρές ζημιές, όταν έπεσε στο έδαφος από τους δράστες της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου τον περασμένο Οκτώβριο - αλλά είναι «σχεδόν άθικτο» και μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως, δήλωσε το μουσείο.

Οι ληστές έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά άφησαν το στολισμένο με διαμάντια κόσμημα κεφαλής που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄ στη διαδρομή διαφυγής τους. Το μουσείο δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του στέμματος μετά την κλοπή, λέγοντας ότι είχε αφεθεί «άσχημα παραμορφωμένο» αφού οι κλέφτες προσπάθησαν να το αφαιρέσουν μέσα από μια στενή τρύπα που πριόνισαν στην γυάλινη προθήκη του.

Από το στέμμα λείπει ένας από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το κοσμούσαν, αλλά διατηρεί τα 56 σμαράγδια του και τα 1.354 διαμάντια του εκτός από 10. Οι υπεύθυνοι του Μουσείου δήλωσανότι το στέμμα του 19ου αιώνα θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση «χωρίς την ανάγκη ανακατασκευής».

Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον πρόεδρο του μουσείου Laurence des Cars είχε επιλεγεί για να επιβλέψει την αποκατάσταση. Η ληστεία έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου και η συμμορία χρησιμοποίησε έναν κλεμμένο ανυψωτικό μηχάνημα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσει πρόσβαση στην Galerie d'Apollon (Πινακοθήκη του Απόλλωνα) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Δύο από τους κλέφτες μπήκαν στο Μουσείο κόβοντας το παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία. Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς, οι οποίοι απομακρύνθηκαν, και έκοψαν το τζάμι στις δύο προθήκες με τα κοσμήματα που κάποτε ανήκαν σε μέλη βασιλικών οικογενειών ή αυτοκρατορικούς ηγεμόνες.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι κλέφτες έμειναν μέσα για λιγότερο από τέσσερα λεπτά προτού διαφύγουν με δύο σκούτερ που περίμεναν απ' έξω. Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις υπόπτους, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είναι οι κλέφτες - αλλά ο εγκέφαλος πίσω από την επιδρομή δεν έχει εντοπιστεί. Τα επτά άλλα κοσμήματα που εκλάπησαν, συμπεριλαμβανομένης μιας τιάρας με διαμάντια που ανήκε στην Ευγενία και κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες, εξακολουθούν να αγνοούνται.

