Η «Πράσινη Χήρα»: Η φωτογραφία που «έκαψε» τη γυναίκα που ενορχήστρωσε δύο δολοφονίες

Η Μαίρη Έλεν Σάμιουελς, 78 ετών σήμερα, εκτίει ισόβια χωρίς αναστολή στο Κέντρο Γυναικών της Κεντρικής Καλιφόρνια στην Chowchilla για την ενορχήστρωση των δολοφονιών του πρώην συζύγου της και του ανθρώπου που φέρεται να τη βοήθησε, προκειμένου να εισπράξει την ασφάλεια ζωής.

Σε πρόσφατα κατατεθειμένα δικαστικά έγγραφα σύμφωνα με τη New York Post, χαρακτηρίζει τη δίκη της, το 1994 «θεμελιωδώς άδικη» επειδή οι εισαγγελείς την ντρόπιασαν αντί να παρουσιάσουν πραγματικές αποδείξεις, και θέλει να ανατραπεί η ποινή της.

«Η εισαγγελία επικεντρώθηκε στην απανθρωποποίηση της Σάμιουελς οπλίζοντας τη σεξουαλική της έκφραση, τις κοινωνικές της συνήθειες και τη θεμελιώδη ταυτότητά της ως γυναίκα, αντί να παρουσιάσει στοιχεία που έφεραν την ενοχή της», είπε σε μια κατάθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια στις 20 Ιανουαρίου.

Η δίκη περιελάμβανε «μακάβρια» γράμματα από έναν από τους εραστές της Σάμιουελς και μάρτυρες που ισχυρίστηκαν ότι έκανε κοκαΐνη με ένα από τα παιδιά της και ξόδεψε 800 δολάρια σε ρούχα.

Οι ισχυρισμοί, όπως αποκαλύπτουν τα δικαστικά έγγραφα, περιελάμβαναν ακόμη και μαρτυρία ότι η κατηγορούμενη φλέρταρε με έναν αστυνομικό στον τόπο του εγκλήματος, τον «έσπρωξε» με το στήθος της και του έτριψε το κεφάλι ενώ έλεγε ότι «της άρεσαν οι φαλακροί τύποι».

Αλλά το αποκορύφωμα της εισαγγελίας ήταν μια φωτογραφία της Μερι Έλεν, ξαπλωμένη γυμνή σε ένα λευκό κρεβάτι, με το σώμα της καλυμμένο από στοίβες μετρητών.

Οι 20.000 δολάρια ήταν μέρος των σχεδόν 500.000 δολαρίων που έλαβε η χήρα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του εν πρώην συζύγου της, χρήματα που ξόδεψε για την αγορά ενός διαμερίσματος στο Κανκούν, μια Porsche για τον φίλο της, μια τηλεόραση 30 ιντσών, δύο γούνινα παλτό και ένα πάρτι γενεθλίων 2.500 δολαρίων «στο οποίο έφτασε με λιμουζίνα».

Ο επικεφαλής των ενόρκων παραδέχτηκε αργότερα ότι η φωτογραφία, η οποία βοήθησε την Σάμιουελς να κερδίσει το παρατσούκλι «Πράσινη Χήρα», «έκανε «περισσότερη ζημιά» από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που παρουσίασε η εισαγγελία στη δίκη».

Η Μαίρη Έλεν και ο Ρόμπερτ Σάμιουελς ήταν παντρεμένοι για περίπου έξι χρόνια, με τον Ρόμπερτ, έναν εικονολήπτη του Χόλιγουντ, να υιοθετεί την έφηβη κόρη της Μαίρη Έλεν, Νικόλ, πριν χωρίσουν το 1986.

Το ζευγάρι έβγαινε με άλλα άτομα όταν η Μαίρη Έλεν και η Νικόλ «βρήκαν» τον Robert, 40 ετών, νεκρό από πυροβολισμό στο κεφάλι τον Δεκέμβριο του 1988, μέσα στο σαλόνι του σπιτιού στο Λος Άντζελες που μοιραζόταν κάποτε η οικογένεια.

Οι ερευνητές δεν είχαν κανένα στοιχείο μέχρι που ένας πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε ότι η Μαίρη Έλεν είχε κανονίσει τη δολοφονία του πρώην, αλλά και τη δολοφονία του Τζέιμς Μπέρνσταϊν, ο οποίος φέρεται να ήταν έτοιμος να ομολογήσει τον ρόλο του στον θάνατο του πρώην συζύγου.

Βρέθηκε στραγγαλισμένος στην άκρη του ενός δρόμου έναν χρόνο αργότερα, το 1989.

«Η θεωρία ήταν ότι η Σάμιουελς και ο Μπέρνσταϊν είχαν συνωμοτήσει για να δολοφονήσουν τον Σάμιουελς για ασφαλιστικά έσοδα και, αργότερα, η χήρα είχε συνωμοτήσει με άλλους για να δολοφονήσουν τον Μπέρνσταϊν για να τον φιμώσουν σχετικά με τη δολοφονία του Σάμιουελς», σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα.

Η Μαίρη Έλεν καταδικάστηκε σε θάνατο τον Σεπτέμβριο του 1994, αλλά μετά από πολλές εφέσεις, η ποινή ακυρώθηκε. Τον Μάρτιο του 2023, καταδικάστηκε εκ νέου σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής.