Ρωσία: Επίθεση κατά διυλυστηρίου στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

Συστήματα αντιεροπορικής άμυνας χρησιμοποιήθηκαν για την αναχαίτιση μιας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην επαρχία του Λβιβ, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ομώνυμης πόλης, Αντρίι Σαντόβι, ενώ ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το Λβιβ βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία, λιγότερο από 60 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. H ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή.

Η πόλη απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από τα πλησιέστερα σύνορα με τη Ρωσία, γεγονός που καθιστά τις επιθέσεις εκεί, ειδικά εκείνες κατά της διάρκειας της ημέρας, λιγότερο συχνές από ό,τι σε άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στη νότια ρωσική επαρχία του Βόλγκογκραντ σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Το Βόλγκογκραντ απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από τα εδάφη που ελέγχει το Κίεβο.

Ukrainian drones struck Lukoil’s oil refinery in Volgograd, Russia.



This marks at least the ninth attack on the facility, with the latest strike sparking a fire.



pic.twitter.com/ws84Vm06t2 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 11, 2026

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή των εγκαταστάσεων, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης