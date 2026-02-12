Κίνα: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα - Τεράστια τρύπα... καταπίνει δρόμο στη Σανγκάη

Μια σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη Σανγκάη της Κίνας, όπου ένα πολυσύχναστο τμήμα δρόμου κατέρρευσε ξαφνικά λόγω καθίζησης. Το οδόστρωμα υποχώρησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας μεγάλη ζημιά και αναστάτωση στην περιοχή.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα μια τεράστια καθίζηση να “καταπίνει” μεγάλο μέρος ενός πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη. Το έδαφος υποχωρεί ξαφνικά, παρασύροντας μαζί του την άσφαλτο και ό,τι βρίσκεται στην επιφάνειά του. Η ταχύτητα και η έκταση της κατάρρευσης προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

Η Σανγκάη είναι γνωστή για τους διαρκείς κινδύνους καθίζησης, που οφείλονται σε παράγοντες όπως η μαλακή σύσταση του εδάφους, η υπερβολική άντληση υπόγειων υδάτων, η παρουσία λεπτών στρωμάτων άμμου και τα κενά που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία ρωγμών και καθιζήσεων, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν από μικρές λακκούβες έως εκτεταμένες καταρρεύσεις δρόμων.