Κίνα: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα - Τεράστια τρύπα... καταπίνει δρόμο στη Σανγκάη

Η Σανγκάη είναι γνωστή για τους διαρκείς κινδύνους καθίζησης, που οφείλονται σε παράγοντες όπως η μαλακή σύσταση του εδάφους

Δημήτρης Δρίζος

Κίνα: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα - Τεράστια τρύπα... καταπίνει δρόμο στη Σανγκάη
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη Σανγκάη της Κίνας, όπου ένα πολυσύχναστο τμήμα δρόμου κατέρρευσε ξαφνικά λόγω καθίζησης. Το οδόστρωμα υποχώρησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας μεγάλη ζημιά και αναστάτωση στην περιοχή.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα μια τεράστια καθίζηση να “καταπίνει” μεγάλο μέρος ενός πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη. Το έδαφος υποχωρεί ξαφνικά, παρασύροντας μαζί του την άσφαλτο και ό,τι βρίσκεται στην επιφάνειά του. Η ταχύτητα και η έκταση της κατάρρευσης προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

Η Σανγκάη είναι γνωστή για τους διαρκείς κινδύνους καθίζησης, που οφείλονται σε παράγοντες όπως η μαλακή σύσταση του εδάφους, η υπερβολική άντληση υπόγειων υδάτων, η παρουσία λεπτών στρωμάτων άμμου και τα κενά που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία ρωγμών και καθιζήσεων, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν από μικρές λακκούβες έως εκτεταμένες καταρρεύσεις δρόμων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων λιντσάρισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: «Κλεισμένες εδώ και δύο εβδομάδες οι κρατήσεις», λέει ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Πάρνηθα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας με μουσική, χορό και κεράσματα

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιβεβαιώθηκε χθες η στρατηγική της κυβέρνησης για μία εξωτερική πολιτική χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες»

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

12:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μετράει δυνάμεις κόντρα στην Σβιόντεκ στην Ντόχα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Αντιδράσεις, κατηγορίες και «hate-watch» για Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Έχω γίνει βορά - Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει αναθέσεις, αν δεν εγκριθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα - Τεράστια τρύπα... καταπίνει δρόμο στη Σανγκάη

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Διασώθηκε μανάτος που είχε κολλήσει σε αποχετευτικό αγωγό - Αναρρώνει σε θαλάσσιο πάρκο

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν... λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο - Βίντεο από την παράξενη ληστεία

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Οι Αμερικανοί φαίνονται πρόθυμοι να ανεχθούν ιρανικό εμπλουτισμό ουρανίου με προκαθορισμένα όρια

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

11:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, Τσιτσιπά και Σάκκαρη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία μητέρας – Εκπαιδευτικός χαστούκισε τον αυτιστικό γιο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγαλμα Κολοκοτρώνη: Μετακινήθηκε μετά από 53 χρόνια - Διευκρινίσεις για την αφαίρεση του σπαθιού

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Διασώθηκε μανάτος που είχε κολλήσει σε αποχετευτικό αγωγό - Αναρρώνει σε θαλάσσιο πάρκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ