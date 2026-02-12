Η 15χρονη που μετέτρεψε το βρώμικο νερό σε πόσιμο με «ηλιακή απολύμανση»
Μια έφηβη από τη Βραζιλία μετέτρεψε το ηλιακό φως σε όπλο κατά της λειψυδρίας, προσφέροντας καθαρό νερό σε χιλιάδες ανθρώπους
Στα 15 της χρόνια, εκεί που οι περισσότεροι μετρούν διαγωνίσματα, όνειρα και -στη χειρότερη των περιπτώσεων- likes και καρδούλες στα post σου στα social, η Anna Luísa Beserra Santos μετρούσε βακτήρια στο νερό της βροχής. Και σκεφτόταν κάτι απλό αλλά τεράστιο: αν ο ήλιος μπορεί να δώσει ζωή, γιατί να μη μπορεί να δώσει και καθαρό νερό;
Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Aqualuz. Η συσκευή λειτουργεί με βάση την ηλιακή απολύμανση: το νερό της βροχής τοποθετείται σε ειδικό διαφανές δοχείο και εκτίθεται στον ήλιο, όπου η υπεριώδης ακτινοβολία και η θερμότητα εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Χωρίς χημικά. Χωρίς περίπλοκα φίλτρα. Μόνο φως. Και επιμονή.
