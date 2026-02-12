Η 15χρονη που μετέτρεψε το βρώμικο νερό σε πόσιμο με «ηλιακή απολύμανση»

Στα 15 της χρόνια, εκεί που οι περισσότεροι μετρούν διαγωνίσματα, όνειρα και -στη χειρότερη των περιπτώσεων- likes και καρδούλες στα post σου στα social, η Anna Luísa Beserra Santos μετρούσε βακτήρια στο νερό της βροχής. Και σκεφτόταν κάτι απλό αλλά τεράστιο: αν ο ήλιος μπορεί να δώσει ζωή, γιατί να μη μπορεί να δώσει και καθαρό νερό;

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Aqualuz. Η συσκευή λειτουργεί με βάση την ηλιακή απολύμανση: το νερό της βροχής τοποθετείται σε ειδικό διαφανές δοχείο και εκτίθεται στον ήλιο, όπου η υπεριώδης ακτινοβολία και η θερμότητα εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Χωρίς χημικά. Χωρίς περίπλοκα φίλτρα. Μόνο φως. Και επιμονή.

