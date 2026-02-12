Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε ναυάγιο στον Νείλο

Τραγωδία σημειώθηκε στο βόρειο Σουδάν, όπου τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στον ποταμό Νείλο το βράδυ της Τετάρτης.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν σήμερα σε μια ανακοίνωση ότι ανασύρθηκαν 21 σοροί, χωρίς να διευκρίνισαν τα αίτια του δυστυχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα έγιναν όταν, οι επιβάτες διέσχιζαν τον ποταμό ανάμεσα στα χωριά Ταΐμπα αλ-Καουάντ και Ντέιμ αλ-Καράι, κοντά στην πόλη Σέντι, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βόρεια της σουδανικής πρωτεύουσας Χαρτούμ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το σκάφος μετέφερε 30 ανθρώπους. Έξι από αυτούς διασώθηκαν.

«Αυτή η τρομερή ανθρωπιστική τραγωδία ρίχνει για άλλη μια φορά φως στην ευαλωτότητα των μεταφορών μέσω ποταμών και την απουσία στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας», ανέφερε η πολιτεία του Νείλου σε ανάρτηση στο Facebook.

Καλεί τις αρχές να «λάβουν άμεσα μέτρα προκειμένου (...) να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων καταστροφών».

Πολλοί Σουδανοί εξαρτώνται από μικρά σκάφη τα οποία οδηγούν ιδιώτες προκειμένου να μετακινούνται στον ποταμό, ενώ οι υποδομές της χώρας έχουν καταρρεύσει λόγω του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Τον Ιούλιο του 2024, περίπου 20 άνθρωποι που επιχειρούσαν να διαφύγουν από τις μάχες, έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο του σκάφους που τους μετέφερε στον Νείλο, στην νοτιοανατολική πολιτεία Σενάρ.

Ο πόλεμος, στον οποίο αντιπαρατίθενται από τον Απρίλιο του 2023 ο τακτικός στρατός με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, έχει προκαλέσει το κλείσιμο δρόμων και έχει οδηγήσει σε μεγάλη χειροτέρευση των δημοσίων υπηρεσιών.