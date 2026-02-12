Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας λύνει τη σιωπή της για τον Έπσταϊν

Πώς αντιδρά η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας στην εμπλοκή μέλους της στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας λύνει τη σιωπή της για τον Έπσταϊν
Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, το όνομα της οποίας έχει αναφερθεί στο πολύκροτο σκάνδαλο Έπσταϊν μιλάει για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της με τον σεξουαλικό εγκληματία, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του περιμένοντας της δίκη του.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της τελευταίας παρτίδας των αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η 41χρονη πριγκίπισσα μίλησε στους δημοσιογράφους στη Στοκχόλμη.

«Τον γνώρισα σε μερικές κοινωνικές εκδηλώσεις», είπε η σύζυγος του πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ για τον Έπσταϊν, σύμφωνα με το σουηδικό τηλεοπτικό κανάλι TV4.

«Τώρα που έχω διαβάσει για τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξε σε βάρος νεαρών γυναικών, είμαι πολύ ευγνώμων που δεν είχα καμία σχέση μαζί του από εκείνες τις λίγες φορές που τον συνάντησα στα 20 μου. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα και ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση».

Η Σουηδή πριγκίπισσα πρόσθεσε ότι συνάντησε τον Έπσταϊν σε μια κοινωνική εκδήλωση και σε μια προβολή ταινίας. «Ευτυχώς που ήταν μόνο αυτό», είπε.

Η βασιλική σχολιάστρια Αμάντα Μάτα δήλωσε στο Fox News Digital ότι όταν ένα ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας αναφέρεται δημόσια στον Έπσταϊν, αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι μια τολμηρή κίνηση που θέτει την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη του κοινού στο επίκεντρο.

«Η απόφαση της πριγκίπισσας Σοφίας να το αντιμετωπίσει άμεσα είναι σημαντική, επειδή δεν ήταν απαραίτητα υποχρεωμένη να το κάνει», εξήγησε η Μάτα.

Τον Δεκέμβριο, το Βασιλικό Δικαστήριο της Σουηδίας αναγνώρισε ότι η πριγκίπισσα Σοφία συνάντησε τον Έπσταϊν «σε μερικές περιπτώσεις», μετά την εμφάνιση νέων email που φαινόταν να συνδέουν τη βασιλική οικογένεια με τον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Το πρώην μοντέλο και σταρ των ριάλιτι σόου γνώρισε τον διαβόητο χρηματοδότη μέσω της μέντορά της, της Σουηδής επιχειρηματία Μπάρμπρο Ένμπομ, το 2005, σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσίευσε η σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter

sofia-p.jpg

Η πριγκίπισσα Σοφία με τη μέντορά της, Μπάρμπρο Ένμπομ

«Οι πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την πριγκίπισσα Σοφία έχουν προκαλέσει εικασίες για την πριγκίπισσα και την υποτιθέμενη σχέση της με τον Τζέφρεϊ Έπσταϊν», δήλωσε εκπρόσωπος του Βασιλικού Δικαστηρίου της Σουηδίας στο Fox News Digital.

«Το Βασιλικό Δικαστήριο απάντησε σε ερωτήσεις της Dagens Nyheter σχετικά με το αν η πριγκίπισσα, όταν ήταν 20 ετών, γνώρισε τον Έπσταϊν. Το Βασιλικό Δικαστήριο σημειώνει το σημαντικό ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η αναφορά να παραμείνει επικεντρωμένη σε ό,τι είναι σχετικό. Κανείς δεν μπορεί να θυμάται κάθε άτομο που έχει συναντήσει στη ζωή του. Ωστόσο, η πριγκίπισσα Σοφία θυμάται ότι συνάντησε τον Έπσταϊν σε μερικές περιπτώσεις πριν από περίπου 20 χρόνια. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις έλαβαν χώρα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σε εστιατόριο και σε πρεμιέρα ταινίας», συνεχίζει η δήλωση.

«Οι αναφορές ότι η πριγκίπισσα έλαβε βοήθεια από τον Επστάιν με μαθήματα υποκριτικής ή με βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανακριβείς.
Η πριγκίπισσα δεν εξαρτήθηκε ποτέ από αυτόν με κανέναν τρόπο, ούτε είχε καμία επαφή μαζί του τα τελευταία 20 χρόνια», καταλήγει η δήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένμπομ έγραψε σε ένα email του Δεκεμβρίου 2005: «Αυτή είναι η Σοφία, μια επίδοξη ηθοποιός που μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη. Είναι το κορίτσι για το οποίο σου είπα πριν φύγω, που σκέφτηκα ότι θα ήθελες να γνωρίσεις. Ίσως μπορούμε να την επισκεφτούμε πριν φύγεις για διακοπές;» Το μήνυμα περιλάμβανε και μια φωτογραφία.

Ο Έπσταϊν φέρεται να απάντησε: «Είμαι στην Καραϊβική. Θέλει να έρθει για μερικές μέρες; Θα της στείλω ένα εισιτήριο».

Το Σουηδικό Βασιλικό Δικαστήριο δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι η Σοφία «γνωρίστηκε με το εν λόγω πρόσωπο σε μερικές περιπτώσεις γύρω στο 2005». Οι αξιωματούχοι σημείωσαν επίσης ότι η Σοφία δεν δέχτηκε την πρόσκληση να συναντήσει τον Έπσταϊν στην Καραϊβική.

«Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Σοφία ήταν μια επίδοξη ηθοποιός και μοντέλο που προσπαθούσε να καθιερωθεί στη Νέα Υόρκη», είχε εξήγησε η Μάτα στο Fox News Digital.

«Δυστυχώς, το κοινωνικό δίκτυο του Έπσταϊν άγγιζε σχεδόν κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Το γεγονός ότι της τον σύστησαν εκείνη την εποχή δεν σημαίνει ότι ήταν συνένοχη ή ότι γνώριζε τα εγκλήματά του, τα οποία αργότερα ήρθαν στο φως. Αν μη τι άλλο, νεαρές γυναίκες όπως η Σοφία μπορεί να ήταν αυτές που προετοιμάζονταν, και όχι το αντίστροφο».

«Η άμεση αντίδραση που είδαμε από τη Σουηδία είναι πολύ χαρακτηριστική των σκανδιναβικών μοναρχιών», δήλωσε η Μάτα.

«Τείνουν να προτιμούν την ήρεμη, ρεαλιστική αντιμετώπιση των ζημιών από την αμυντική ή παρατεταμένη προσέγγιση που συχνά βλέπουμε από τους Βρετανούς βασιλείς. Αμφιβάλλω ότι η Σοφία θα αντιμετωπίσει επίσημες επιπτώσεις, εκτός αν προκύψουν περισσότερες λεπτομέρειες που θα ρίξουν φως σε πραγματική παράνομη συμπεριφορά, δεδομένου του χρόνου που έχει περάσει από τότε και του πόσο σταθερά έχει αποστασιοποιηθεί από αυτό».

Ως μοντέλο, η Σοφία ποζάρισε γυμνόστηθη με ένα βόα για το σουηδικό ανδρικό περιοδικό Slitz. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο ριάλιτι σόου «Paradise Hotel» το 2005.

Η Σοφία γνώρισε τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ, 46 ετών, μοναδικό γιο του βασιλιά Καρλ XVI Γουσταύου και της βασίλισσας Σίλβια, σε ένα σουηδικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μέσω κοινών φίλων το 2009. Η σχέση τους έγινε δημόσια το 2010 και παντρεύτηκαν το 2015.

sophy.jpg

Σύμφωνα με τη βασιλική σχολιάστρια «οι σκανδιναβικές μοναρχίες τείνουν να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια από ορισμένες από τις ευρωπαϊκές ομόλογές τους, και το παρελθόν της Σοφίας πριν από το γάμο της ήταν πάντα μέρος της ιστορίας της».

