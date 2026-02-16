Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε, με την αστυνομία να φοβάται ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Valais.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο εκτροχιασμός και η χιονοστιβάδα συνδέονται, σημειώνει η Daily Mail.

Στην περιοχή σημειώνεται έντονη χιονόπτωση. bls.ch

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να έχουν τραυματιστεί επιβάτες και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 7 π.μ. (8 π.μ. ώρα Ελλάδας) στην κοιλάδα Lötschental, σύμφωνα με το Le Nouvelliste.

Η τοπική αστυνομία έκανε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X λίγο μετά τις 7:45 π.μ., αναφέροντας ότι οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη.

16.02.2026 - 07h00, Goppenstein, déraillement d'un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d'informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl — Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Walliser Bote», το τρένο μετέφερε 80 άτομα. Το δρομολόγιο SBB και BLS αναφέρει «χιονοστιβάδα».

Η σιδηροδρομική γραμμή Lötschberg είναι κλειστή. Ωστόσο, η μεταφορά αυτοκινήτων μέσω του Lötschberg συνεχίζει να λειτουργεί. Ο δρόμος προς την κοιλάδα Lötschental είναι ανοιχτός.