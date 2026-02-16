Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο

Newsbomb

Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

Φωτ. Αρχείου

bls.ch
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε, με την αστυνομία να φοβάται ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Valais.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο εκτροχιασμός και η χιονοστιβάδα συνδέονται, σημειώνει η Daily Mail.

webcamgoppensteinnord.jpg

Στην περιοχή σημειώνεται έντονη χιονόπτωση.

bls.ch

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να έχουν τραυματιστεί επιβάτες και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 7 π.μ. (8 π.μ. ώρα Ελλάδας) στην κοιλάδα Lötschental, σύμφωνα με το Le Nouvelliste.

Η τοπική αστυνομία έκανε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X λίγο μετά τις 7:45 π.μ., αναφέροντας ότι οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Walliser Bote», το τρένο μετέφερε 80 άτομα. Το δρομολόγιο SBB και BLS αναφέρει «χιονοστιβάδα».

Η σιδηροδρομική γραμμή Lötschberg είναι κλειστή. Ωστόσο, η μεταφορά αυτοκινήτων μέσω του Lötschberg συνεχίζει να λειτουργεί. Ο δρόμος προς την κοιλάδα Lötschental είναι ανοιχτός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis εξελίσσει και καινούργιo diesel και νέο κινητήρα βενζίνης

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάθρι: Νέα έκκληση της δημοσιογράφου για την απελευθέρωση της μητέρας της - «Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνετε το σωστό» - Το γάντι που εξετάζουν οι Αρχές

10:47LIFESTYLE

Eurovision-τηλεθέαση: Στα «κόκκινα» η ΕΡΤ1 με τον εθνικό τελικό

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο - Υπέρβαση του στόχου στα καθαρά έσοδα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικος στο νοσοκομείο λόγω μέθης - Τρεις συλλήψεις

10:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Στα ιδιωτικά φαρμακεία από σήμερα - Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη Μίσιγκαν: «Κυνηγός ναυαγίων» βρήκε πλοίο - φάντασμα 150 χρόνια μετά τη βύθισή του

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε το 100% της πληρότητας η λίμνη Καστρακίου στην Αιτωλοακαρνανία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γερμανός επιχειρηματίας που κατονομάζεται σε 7.461 αρχεία

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

10:01TRAVEL

Το νησί των Βορείων Σποράδων που βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ρεκόρ βροχόπτωσης 50 ετών στην Κέρκυρα - Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Η υπουργός του Μητσοτάκη που έμοιαζε με μοντέλο - Αποθέωση του τουρκικού Τύπου για Ζαχαράκη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ