Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι σεισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό κοιτασμάτων χρυσού

Η έρευνα παρουσιάζει έναν μηχανισμό που εξηγεί πώς μεγάλες συγκεντρώσεις χρυσού παράγονται από ηλεκτροχημικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας.

Μια μελέτη που ονομάζεται σχηματισμός ψήγματος χρυσού από πιεζοηλεκτρισμό που προκαλείται από σεισμούς σε χαλαζία, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Geoscience, αποκάλυψε ότι οι σεισμοί μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο σχηματισμό ψηγμάτων χρυσού, ενεργοποιώντας ηλεκτρικές ιδιότητες σε κρυστάλλους χαλαζία που υπάρχουν στον φλοιό της Γης.

Η έρευνα, με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Monash, προτείνει έναν μηχανισμό που βοηθά να εξηγηθεί πώς προέρχονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις αυτού του μετάλλου, του οποίου ο σχηματισμός δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητός από τα παραδοσιακά μοντέλα.

Έτσι μετατρέπεται ο χρυσός σε ρευστά σωματίδια

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας, η πίεση που ασκείται σε αυτό το πυριτικό άλας παράγει τάση με πιεζοηλεκτρισμό, ένα φυσικό φαινόμενο που παράγει ηλεκτρικά φορτία όταν ορισμένα ορυκτά παραμορφώνονται. Αυτή η διαδικασία πυροδοτεί ηλεκτροχημικές αντιδράσεις ικανές να μετατρέψουν τον χρυσό που είναι διαλυμένος σε γεωλογικά ρευστά σε στερεά σωματίδια, τα οποία αρχίζουν να προσκολλώνται στην επιφάνεια του γεωλογικού συστατικού.

Τα πειράματα επιβεβαιώνουν την κατακρήμνιση και την ανάπτυξη του μετάλλου

Για να ελέγξει αυτή την υπόθεση, η ομάδα διεξήγαγε εργαστηριακά πειράματα στα οποία παραμόρφωσαν κρυστάλλους χαλαζία βυθισμένους σε διαλύματα με το πολύτιμο μέταλλο. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι επαρκής για να προκαλέσει την καθίζηση του στοιχείου και να ευνοήσει τη συσσωμάτωση νανοσωματιδίων, τα οποία δρουν ως αρχικοί πυρήνες ανάπτυξης.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι, λόγω της αγωγιμότητάς τους, τα υπάρχοντα χρυσά θραύσματα διευκολύνουν την προοδευτική συσσώρευση νέων στρωμάτων, επιτρέποντας σε μικρές εναποθέσεις να εξελιχθούν σε μεγαλύτερα ψήγματα με την πάροδο του χρόνου.

Επιπτώσεις για τον φυσικό σχηματισμό και την εξερεύνηση ορυκτών

Αυτός ο μηχανισμός παρέχει μια συνεκτική εξήγηση για τη συχνή συσχέτιση μεταξύ φλεβών χρυσού και χαλαζία, ειδικά σε περιοχές με έντονη τεκτονική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, επαναλαμβανόμενοι κύκλοι πίεσης που δημιουργούνται από σεισμούς για χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια μπορούν να συμβάλουν στη σταδιακή συγκέντρωση του μετάλλου.

Το εύρημα όχι μόνο παρέχει μια νέα προοπτική για τον φυσικό σχηματισμό κοιτασμάτων χρυσού, αλλά θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση των στρατηγικών εξερεύνησης εξόρυξης, προσδιορίζοντας ζώνες.