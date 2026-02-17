Πρωινή γυμναστική για τον Μακρόν - Τζόκινγκ στους δρόμους της Βομβάης - Βίντεο

Στην Ινδία για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μπριζίτ Μακρόν.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στη Βομβάη, αλλά σήμερα το πρωί και πριν από τις επίσημες συναντήσεις ο Εμάνουελ Μακρόν, εξέπληξε πολλούς κάνοντας τζόκινγκ με σωματοφύλακες να τρέχουν ξοπίσω του.

Ο Γάλλος πρόεδρος βγήκε από το ξενοδοχείο του, αποφεύγοντας τα μέσα ενημέρωσης, και πήγε για τρέξιμο κατά μήκος της εμβληματικής Marine Drive, τραβώντας την προσοχή τόσο των περαστικών.

? French President Macron went for a jog on Mumbai's coastal road this morning. pic.twitter.com/FsBTooCbln — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) February 17, 2026

Ο Μακρόν πρόκειται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και είναι πιθανό να συζητήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τη στρατηγική συνεργασία.

Βασική εστίαση αναμένεται να είναι η ανανεωμένη ώθηση για διμερή αμυντική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινής κατασκευής ελικοπτέρων και πυραύλων ακριβείας HAMMER.

Πρόκειται για την 4η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη Ινδία, κατόπι πρόσκλησης του πρωθυπουργού Μόντι.