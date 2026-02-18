Πήγε σε fast food και βρήκε 5.000 δολάρια στη σακούλα του: Η κίνησή του έγινε viral
Μια απλή παραγγελία μετατράπηκε σε δοκιμασία χαρακτήρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πήγε απλώς να πάρει το πρωινό του από ένα drive thru, αλλά αυτό που βρήκε μέσα στη σακούλα δεν είχε καμία σχέση με φαγητό. Αντί για σάντουιτς και καφέ, υπήρχαν δεσμίδες με μετρητά. Πολλά μετρητά. Για λίγες στιγμές νόμιζε πως κάποιος του κάνει πλάκα. Έλα όμως που δεν επρόκειτο για φάρσα...
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ LIFESTYLE
«Ράβε-ξήλωνε» η απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Ποια εκπομπή αλλάζει ώρα
15:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League, ΠΑΟΚ - Θέλτα, Ζαφείρης: «Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ»
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ