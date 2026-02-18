Πήγε σε fast food και βρήκε 5.000 δολάρια στη σακούλα του: Η κίνησή του έγινε viral

Πήγε απλώς να πάρει το πρωινό του από ένα drive thru, αλλά αυτό που βρήκε μέσα στη σακούλα δεν είχε καμία σχέση με φαγητό. Αντί για σάντουιτς και καφέ, υπήρχαν δεσμίδες με μετρητά. Πολλά μετρητά. Για λίγες στιγμές νόμιζε πως κάποιος του κάνει πλάκα. Έλα όμως που δεν επρόκειτο για φάρσα...

