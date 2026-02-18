Τουρκία: Επιδότηση-μαμούθ σε σειρές για την προώθηση της χώρας και της γλώσσας

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ότι χάρη στην επιτυχία των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών, η Τουρκία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες εξαγωγής τηλεοπτικών

σειρών στον κόσμο.

Ο Ερσόι αφού εξήρε τη δυναμική του τομέα των τηλεοπτικών παραγωγών, ανακοίνωσε ένα νέο μοντέλο υποστήριξης για τις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές. Το νέο όραμα των γειτόνων, τοποθετεί τις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές στο επίκεντρο της

στρατηγικής της χώρας για την προώθηση και τον τουρισμό, και τα βήματα σχεδιάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι ο τομέας των τηλεοπτικών σειρών φτάνει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε περίπου 170 χώρες και ότι η Τουρκία έχει γίνει μία από τις τρεις μεγαλύτερες τηλεοπτικές βιομηχανίες στον κόσμο όσον αφορά τις

πωλήσεις και την εξαγωγική δύναμη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός είναι πλέον αυτή η δυναμική του τομέα να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, και για αυτό κατά την παρουσίαση του σχεδίου, ανακοίνωσε ότι θα παρασχεθεί υποστήριξη έως και

100.000 δολαρίων σε τουρκικές λίρες για σειρές που μεταδίδονται στο εξωτερικό.

Για να λάβουν αυτή την κυβερνητική βοήθεια, οι παραγωγές πρέπει

να συμβάλλουν στην «προώθηση της Τουρκίας, στη διάδοση της γλώσσας» και να εξάγονται σε «αγορές-στόχους για τον τουρκικό τουρισμό», μεταξύ άλλων κριτηρίων επιλεξιμότητας, εξήγησε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τουρκικές σειρές εξάγονται ιδιαίτερα στην περιοχή του Κόλπου, συχνά στα αραβικά, και στη Νότια Αμερική.

Ο Ερσόι διαβεβαίωσε ότι θα γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στους ιστορικούς χώρους, πιο συχνή και δωρεάν για τα γυρίσματα και τους συντελεστές των τηλεοπτικών παραγωγών.

Ως αποτελεσματικό εργαλείο της τουρκικής «ήπιας ισχύος», οι τηλεοπτικές σειρές συμβάλλουν στην «εικόνα της επωνυμίας» της χώρας και προσελκύουν επισκέπτες που επιθυμούν να δουν τα τοπία και τους χώρους των γυρισμάτων, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν ειδικά δρομολόγια.

Ο υπουργός Τουρισμού, επεσήμανε ότι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, χρησιμοποιούν τουρκικές λέξεις, προσπαθούν να μάθουν τουρκικά, δίνουν στα παιδιά τους τουρκικά ονόματα και ότι οι θεατές των τηλεοπτικών σειρών θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα, καταδεικνύοντας το διαρκή αντίκτυπο που μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο τομέας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι διαλέγουν να είναι μέρος μιας ιστορίας, να βιώσουν ένα συναίσθημα από πρώτο χέρι. Τα δεδομένα που έχουμε και τα παγκόσμια παραδείγματα δείχνουν ότι η έννοια του "τουρισμού οθόνης" είναι κάτι περισσότερο από μια προσωρινή τάση. Έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο στρατηγικό τομέα που χρησιμοποιείται από χώρες ως εργαλείο ήπιας ισχύος».



Επιμέλεια: Μουρατίδης Κωνσταντίνος