Τουρκία: Επιδότηση-μαμούθ σε σειρές για την προώθηση της χώρας και της γλώσσας

Επιδότηση «μαμούθ» ύψους 100.000 δολαρίων ανά επεισόδιο για παραγωγούς δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών της χώρας που προωθούν την Τουρκία, τη γλώσσα της και την κουζίνα της παρουσίασε η τουρκική κυβέρνηση.

Newsbomb

Τουρκία: Επιδότηση-μαμούθ σε σειρές για την προώθηση της χώρας και της γλώσσας
FILE - Istanbul's Bosporus bridge is seen from the garden of Ciragan Palace Hotel in Istanbul on this July 2000 file photo. According to newpaper reports on Monday May 7, 2001, former German Chancellor Helmut Kohl's son Peter Kohl will marry his Turkish fiance Elif Sozen later this month at Ciragan Palace Hotel, a former Ottoman palace, in Istanbul, Turkey. (AP Photo/Murad Sezer)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ότι χάρη στην επιτυχία των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών, η Τουρκία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες εξαγωγής τηλεοπτικών
σειρών στον κόσμο.

Ο Ερσόι αφού εξήρε τη δυναμική του τομέα των τηλεοπτικών παραγωγών, ανακοίνωσε ένα νέο μοντέλο υποστήριξης για τις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές. Το νέο όραμα των γειτόνων, τοποθετεί τις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές στο επίκεντρο της
στρατηγικής της χώρας για την προώθηση και τον τουρισμό, και τα βήματα σχεδιάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι ο τομέας των τηλεοπτικών σειρών φτάνει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε περίπου 170 χώρες και ότι η Τουρκία έχει γίνει μία από τις τρεις μεγαλύτερες τηλεοπτικές βιομηχανίες στον κόσμο όσον αφορά τις
πωλήσεις και την εξαγωγική δύναμη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός είναι πλέον αυτή η δυναμική του τομέα να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, και για αυτό κατά την παρουσίαση του σχεδίου, ανακοίνωσε ότι θα παρασχεθεί υποστήριξη έως και
100.000 δολαρίων σε τουρκικές λίρες για σειρές που μεταδίδονται στο εξωτερικό.

Για να λάβουν αυτή την κυβερνητική βοήθεια, οι παραγωγές πρέπει
να συμβάλλουν στην «προώθηση της Τουρκίας, στη διάδοση της γλώσσας» και να εξάγονται σε «αγορές-στόχους για τον τουρκικό τουρισμό», μεταξύ άλλων κριτηρίων επιλεξιμότητας, εξήγησε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τουρκικές σειρές εξάγονται ιδιαίτερα στην περιοχή του Κόλπου, συχνά στα αραβικά, και στη Νότια Αμερική.

Ο Ερσόι διαβεβαίωσε ότι θα γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στους ιστορικούς χώρους, πιο συχνή και δωρεάν για τα γυρίσματα και τους συντελεστές των τηλεοπτικών παραγωγών.

Ως αποτελεσματικό εργαλείο της τουρκικής «ήπιας ισχύος», οι τηλεοπτικές σειρές συμβάλλουν στην «εικόνα της επωνυμίας» της χώρας και προσελκύουν επισκέπτες που επιθυμούν να δουν τα τοπία και τους χώρους των γυρισμάτων, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν ειδικά δρομολόγια.

Ο υπουργός Τουρισμού, επεσήμανε ότι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, χρησιμοποιούν τουρκικές λέξεις, προσπαθούν να μάθουν τουρκικά, δίνουν στα παιδιά τους τουρκικά ονόματα και ότι οι θεατές των τηλεοπτικών σειρών θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα, καταδεικνύοντας το διαρκή αντίκτυπο που μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο τομέας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι διαλέγουν να είναι μέρος μιας ιστορίας, να βιώσουν ένα συναίσθημα από πρώτο χέρι. Τα δεδομένα που έχουμε και τα παγκόσμια παραδείγματα δείχνουν ότι η έννοια του "τουρισμού οθόνης" είναι κάτι περισσότερο από μια προσωρινή τάση. Έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο στρατηγικό τομέα που χρησιμοποιείται από χώρες ως εργαλείο ήπιας ισχύος».


Επιμέλεια: Μουρατίδης Κωνσταντίνος

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκτέθηκε και πάλι η ΕΟΚ - Δεν άφησε την ομάδα του Αμαρουσίου να μπει στο γήπεδο!

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Καισαριανή: «Militaria» - Τα «αιματοβαμμένα» πολεμικά κειμήλια - Από πεδία της μάχης σε δημοπρασίες και ιδιωτικές συλλογές

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επιδότηση-μαμούθ σε σειρές για την προώθηση της χώρας και της γλώσσας

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Γόρδιος δεσμός» ξανά οι εκταφές – Γιατί αντιδρούν οι οικογένειες των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ από τον Όμιλο AKTOR

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης νίκης επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο η ιστορία της ορφανής μαϊμούς με το λούτρινο - Δείτε βίντεο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο αεροβατικό trick στο Γεφύρι της Πλάκας

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Tom Noonan, σε ηλικία 74 ετών

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Αύριο η ανακοίνωση της απόφασης για τον πατέρα Αντώνιο

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα - Πυκνός καπνός στην Παράντ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Έκλεψαν το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό και με απειλή όπλου οι δράστες

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 – Ποιοι διέπρεψαν και ποιοι έμειναν μετεξεταστέοι στην κρητική διάλεκτο;

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης για παράνομα επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Η Χατζηδάκη ήταν δεξί χέρι του Ανδρουλάκη, δεν γνώριζε;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Tom Noonan, σε ηλικία 74 ετών

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Κηρύχθηκαν μνημείο οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή - Το πρώτο βήμα για την επιστροφή τους στην Ελλάδα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Αντώνης Μανιτάκης

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα το σκεφτόμουν δύο φορές» πριν πετάξω αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει αξιωματούχος

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα - Πυκνός καπνός στην Παράντ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή - Η συγκλονιστική σημείωση «δολοφονία ομήρων» - Ειδικός στη ναζιστική φωτογραφία εξηγεί ποιος τράβηξε τα ντοκουμέντα και γιατί είχε δύο κάμερες

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Έκλεψαν το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό και με απειλή όπλου οι δράστες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απέδρασε αλλοδαπός κρατούμενος από τα δικαστήρια Ευελπίδων - Περίμενε να δικαστεί για απέλαση

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Παρόντες Καραμανλής, Νικήτας και Απόστολος Κακλαμάνης, πολιτικοί και πλήθος κόσμου - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ