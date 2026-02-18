ΗΠΑ: Έκτακτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα τη Γιούτα

Περισσότερα από 160.000 άτομα είχαν μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουν, μετά την έκδοση από μετεωρολόγους της Εθνικής Υπηρεσίας Καιρού (NWS) των ΗΠΑ προειδοποίησης για χιονοθύελλα στη νοτιοδυτική Γιούτα.

UDOT giving you a taste of what US-40 looks like this morning, name a mountain pass, it's a freezing mess.



U.S. Route 40 is a major east–west corridor spanning approximately 175 miles through the northeastern part of the state.



U.S. Route 40 is a major east–west corridor spanning approximately 175 miles through the northeastern part of the state.

Begins at the Silver Creek Junction (east of…

Το έκτακτο δελτίο προειδοποιεί για έντονη χιονόπτωση και ισχυρούς ανέμους που μπορούν να μειώσουν δραματικά την ορατότητα. Οι χιονοθύελλες μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα τροχαία. Η προειδοποίηση έρχεται ενώ η Δυτική Αμερική πλήττεται από μια σειρά συνεχόμενων χιονοπτώσεων.

Λίγο μετά τις 9:40 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη, οι μετεωρολόγοι του γραφείου NWS στην πόλη Salt Lake εξέδωσαν τις προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα. Νέες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν προς τα ανατολικά περίπου στις 10 π.μ. τοπική ώρα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ψυχρό μέτωπο που διασχίζει την περιοχή και είναι αρκετά ισχυρό», δήλωσε η μετεωρολόγος της NWS Brittany Whitlam στο Newsweek, προσθέτοντας ότι καταγράφηκε ριπή ανέμου 120 χλμ/ώρα που σχετίζεται με τη χιονοθύελλα στο Cedar City. «Καθώς το μέτωπο συνεχίζει προς τα ανατολικά, θα παραμείνει ενιαίο, οπότε μπορεί να δούμε περισσότερες συνθήκες χιονοθύελλας».

? I-80 ROAD CONDITIONS

Widespread snow coverage in Parleys.



‼️Vehicles having trouble on I-80 EB at Summit.



BE ALERT: Plows are out! Check UDOT dashboard before you leave for travel delays.



TRAFFIC DASHBOARD:

Τι είναι η Χιονοθύελλα;

Η NWS ορίζει τις χιονοθύελλες ως χειμερινό καιρικό φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα.

«Οι ξαφνικές συνθήκες λευκής ομίχλης σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας δημιουργούν παγωμένους δρόμους μέσα σε λίγα λεπτά», αναφέρει η ιστοσελίδα της NWS για τις χιονοθύελλες. Υπάρχει μακρά ιστορία θανατηφόρων τροχαίων στις ΗΠΑ που συνδέονται με χιονοθύελλες. Παρά το γεγονός ότι οι συσσωρεύσεις χιονιού είναι συνήθως μικρότερες από 2,5 εκατ., ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, πτώσης θερμοκρασίας και γρήγορης μείωσης της ορατότητας μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς».

Την Τετάρτη, προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες εκδόθηκαν για περιοχές των Montana, South Dakota και Minnesota.

Στη Γιούτα, οι προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για τις περιοχές: Cedar City, Enoch, Parowan, Paragonah, Cedar Breaks National Monument, Summit, Brian Head, Beaver, Minersville, Kanarraville, Hamilton Fort και Adamsville. Οι κύριοι δρόμοι που επηρεάζονται περιλαμβάνουν τμήματα της Interstate 15, Utah Route 21 και Utah Route 56.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να αναβάλουν τα ταξίδια μέχρι να περάσει η χιονοθύελλα, καθώς αναμένονται «επικίνδυνες» και «απειλητικές για τη ζωή» συνθήκες.

«Αν πρέπει να ταξιδέψετε, χρησιμοποιήστε επιπλέον προσοχή και επιπλέον χρόνο. Οι γρήγορες αλλαγές στην ορατότητα και οι ολισθηροί δρόμοι μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα», ανέφερε η προειδοποίηση.

Επιπλέον, προειδοποιήθηκαν για πιθανές διακοπές ρεύματος λόγω των ισχυρών ανέμων που συνοδεύουν τις χιονοθύελλες.

«Συνθήκες λευκής ομίχλης με σχεδόν μηδενική ορατότητα λόγω έντονης χιονόπτωσης και ριπών ανέμου που προκαλούν μετακίνηση χιονιού», ανέφερε η προειδοποίηση. «Ριπές ανέμου άνω των 80 χλμ/ώρα μπορούν να σπάσουν κλαδιά δέντρων και να παρασύρουν μη στερεωμένα αντικείμενα».

Οι προειδοποιήσεις μιλούν για «έντονες χιονοπτώσεις», οι οποίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες επικίνδυνες για τους οδηγούς.