Η μυστηριώδης περιουσία του Άντριου: Ύποπτες πηγές εισοδήματος για να ζει «βασιλικά»

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ σε αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία του, ένα κτήμα στο Sandringham, στην ανατολική Αγγλία, ανέδειξε το ερώτημα του Πόθεν Έσχες του έκπτωτου πρίγκιπα που του επέτρεπε να ζει βασιλικά παρά την απώλεια των τίτλων του.

Μετά από δεκαετίες μακριά από τη δημόσια ζωή λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρώην Δούκας της Υόρκης εκδιώχθηκε από την κατοικία του στο Royal Lodge, που βρίσκεται στους χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ και μετακόμισε στο Sandringham.

Ο Άντριου κατάφερε να κινηθεί κάτω από τα ραντάρ του δημόσιου ελέγχου επί χρόνια, διατηρώντας τον τρόπο ζωής του, χωρίς ορατές πηγές εισοδήματος και προστατευμένος από την παραδοσιακή μυστικότητα των Ουίνδσορ.

Αυτή η προστασία, ωστόσο, φαίνεται να μειώνεται ενόψει της κοινωνικής πίεσης που συνόδευσε τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, μιας από τις γυναίκες που είπε ότι ήταν θύμα του δικτύου εκμετάλλευσης του Έπσταϊν και η οποία κατηγόρησε τον πρώην πρίγκιπα για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν ανήλικη. Μετά τη μεταθανάτια έκδοση του βιβλίου του, το κλίμα αγανάκτησης έχει ενταθεί.

Η πολιτική συναίνεση γύρω από τη βρετανική βασιλική οικογένεια έχει ραγίσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες για τα ακίνητα και τα συμβόλαια της πρώην συζύγου του Σάρα Φέργκιουσον.

Οι επίσημες έρευνες δείχνουν ότι η μόνη δηλωμένη πηγή εισοδήματος του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ είναι η σύνταξή του από την υπηρεσία του στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό μεταξύ 1979 και 2001, που εκτιμάται σε 23.000 ευρώ ετησίως.

Αυτό το ποσό έρχεται σε αντίθεση με τα 21 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε το 2014 για την απόκτηση του σαλέ Helora στην Ελβετία και με τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη συντήρηση του Royal Lodge, μιας έπαυλης γεωργιανού στιλ με 30 δωμάτια και που βρίσκεται σε 40 εκτάρια στο Windsor Great Park. Το ακίνητο ανήκει στο Στέμμα και αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης. Ο Άντριου απέκτησε το δικαίωμα χρήσης το 2003, μετά το θάνατο της γιαγιάς του και μητέρας της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Στη συνέχεια, εκτέλεσε μία μόνο πληρωμή ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και δεσμεύτηκε να επενδύσει 8,7 εκατομμύρια για την αποκατάστασή του, εργασίες που ολοκληρώθηκαν ως επί το πλείστον το 2005.

Από τότε, ο Άντριου δεν πλήρωνε ενοίκιο, αλλά διέμενε με την προϋπόθεση ότι θα κάλυπτε τα έξοδα συντήρησης, κάτι που ίσχυε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2025, οπότε και του ζητήθηκε να φύγει οικειοθελώς για να αποφύγει την ντροπιαστική έξωση.

Πρόσφατα, προέκυψαν στοιχεία για φθορά και ύπαρξη μούχλας, με εκτιμώμενο κόστος επισκευής 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να πληρώσει για την ιδιωτική του ασφάλεια, αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μετά την απόφαση του Καρόλου Γ' να σταματήσει να αναλαμβάνει αυτά τα έξοδα.

Από την τσέπη της βασίλισσας Ελισάβετ η οικονομική στήριξη στον Άντριου

Μέχρι το 2010, ο Άντριου, ο τρίτος γιος της αείμνηστης Ελισάβετ Β', λάμβανε δημόσιους πόρους ως ενεργό μέλος του Βασιλικού Οίκου.

Το 2011, ο τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον μεταρρύθμισε τη μέθοδο χρηματοδότησης της μοναρχίας, καταργώντας τις λεπτομερείς περιγραφές πληρωμών σε μεμονωμένα μέλη, καθιστώντας δυσκολότερη την παρακολούθηση των χρημάτων που έλαβε ο Δούκας της Υόρκης στη συνέχεια.

Το τελευταίο επίσημο ποσό αντιστοιχεί στο 2010, όταν λάμβανε περίπου 290.000 ευρώ ετησίως από δημόσιους πόρους. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' άρχισε στη συνέχεια να του κάνει άμεσες πληρωμές από την ιδιωτική της περιουσία, διατηρώντας παράλληλα τις θεσμικές του λειτουργίες.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο Guardian και δημοσιεύτηκε το 2023, μεταξύ 1978 και 2010 ο Άντριου έλαβε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ σε επίσημα κεφάλαια για την εκτέλεση του βασιλικού του έργου.

Μετά το 2019, τόσο η Ελισάβετ Β', όσο και αργότερα ο βασιλιάς Κάρολος, συνέχισαν να μεταφέρουν έσοδα από την οικογενειακή περιουσία, τα οποία διάφορες πηγές εκτιμούν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ωστόσο, αυτές οι αμοιβές θα είχαν αποσυρθεί πέρυσι χάρη στη λεγόμενη «πολιορκία της Βασιλικής Στοάς».

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι, μετά την έξωση και την αφαίρεση του τίτλου του, ο Κάρολος Γ' θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στον αδελφό του με «κατάλληλη» κατανομή από την ιδιωτική περιουσία της οικογένειας.

Ταυτόχρονα, η καριέρα του Άντριου σημαδεύτηκε από τον ρόλο του ως εμπορικός εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης από το 2001, μία θέση που του επέτρεψε να ταξιδέψει και να δημιουργήσει διεθνείς σχέσεις.

Διάφορες πηγές ανέφεραν ότι χρησιμοποίησε τη θέση του για να διατηρήσει συμφωνίες με πλούσιους ανθρώπους και να κλείσει συμφωνίες που θα μπορούσαν να του αποφέρουν προσωπικά οφέλη, μια περίσταση που αναζωπύρωσε τις υποψίες για πιθανή διαφθορά.