Γαλλία: Πολίτης έκανε «βαρκάδα» με καγιάκ σε πλημμυρισμένο εμπορικό κέντρο - Βίντεο
Η Γαλλία έχει σημειώσει μετεωρολογικό ρεκόρ με περισσότερες από 35 συνεχόμενες ημέρες βροχής.
Εξωπραγματικές εικόνες δημιούργησαν οι πλημμύρες που έχουν πλήξει τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, με έναν λάτρη του καγιάκ να μετρατρέπει την πόλη Saumur, στην κοιλάδα του Λίγηρα, σε μεγάλη «πίστα περιπέτειας».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται από πρώτο πρόσωπο η βαρκάδα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου κοντά στον ποταμό Thouet.
Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France ανακοίνωσε ότι η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη σειρά βροχερών ημερών από την έναρξη των μετρήσεων το 1959, σπάζοντας το ρεκόρ του 2023.
Τέσσερα διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών, με τις αρχές να αναμένουν επιδείνωση της κατάστασης με την άφιξη της καταιγίδας Pedro, η οποία αναμένεται να πλήξει περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.
Οι νέες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να «ενισχύσουν τις τρέχουσες πλημμύρες», δήλωσε η Lucie Chadourne-Facon, διευθύντρια της υπηρεσίας προειδοποίησης πλημμυρών Vigicrues.
Ο δήμαρχος του Μπορντό, Pierre Hurmic, ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της νοτιοδυτικής πόλης για πρώτη φορά από τις ρεκόρ πλημμύρες του 1999.
Στη δυτική πόλη Chalonnes-sur-Loire, στην αριστερή όχθη του Λίγηρα, ένας άνδρας αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης, μετά την ανατροπή του κανό του, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο Francois Pesneau.
Εννέα νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο.
Οι πληγείσες περιοχές θα έχουν ξηρότερο καιρό από την Παρασκευή, δήλωσε η Chadourne-Facon, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «το τέλος της βροχής δεν σημαίνει το τέλος των πλημμυρών».