Κάλεσμα των 27 προς την Κομισιόν για εργαλειοθήκη μέτρων κατά της ενεργειακής ακρίβειας

Γιάννης Φιλιππάκος

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια «συντονισμένη αντίδραση».

Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως στοχευμένα μέτρα - για όλες τις συνιστώσες των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας - για συγκεκριμένες ενέργειες για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας βραχυπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων τομέων, «λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών».

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται επίσης να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για τον μετριασμό των σημαντικών επιπτώσεων των καυσίμων και των σχετικών συνιστωσών στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον αντίκτυπο όλων των άλλων συνιστωσών κόστους. Παράλληλα, ζητείται να υποστηριχθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2026, για να μειωθεί η αστάθεια της τιμής του άνθρακα και να μετριαστεί ο αντίκτυπός της στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους της αλυσίδας εφοδιασμού.

Καλεί τους συννομοθέτες να συμφωνήσουν, το 2026, σε ένα φιλόδοξο πακέτο δικτύων για την ταχεία κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, τη διασφάλιση της προστασίας και της ανθεκτικότητάς τους και την ενίσχυση των διασυνδέσεων, σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο.

