Ιταλία: Δημοψήφισμα - «χαστούκι» στη Μελόνι

Με την καταμέτρηση σε περισσότερο από το ένα τρίτο των ψήφων, περίπου το 54,77% των Ιταλών ψηφοφόρων τάσσεται κατά των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων, ενώ το 45,23% τις υποστηρίζει.

Μια ενδεχόμενη ήττα στο δημοψήφισμα θα μπορούσε να αποδυναμώσει πολιτικά τη Μελόνι, ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν πριν από το τέλος του επόμενου έτους.

Η ιταλική δεξιά επιδιώκει εδώ και χρόνια να αναμορφώσει το δικαστικό σύστημα, το οποίο θεωρεί πολιτικοποιημένο και μεροληπτικό υπέρ της αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν στο δημοψήφισμα θα καταστήσουν το σύστημα πιο υπόλογο.

Οι αντίπαλοι των μεταρρυθμίσεων της Μελόνι προειδοποιούν ότι μια τέτοια αναδιάρθρωση θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και παρουσιάζουν το δημοψήφισμα ως προσπάθεια να τεθούν οι ιδιαίτερα αυτόνομοι δικαστικοί λειτουργοί υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να εγκρίνουν αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και πειθαρχικού ελέγχου δικαστών και εισαγγελέων, μεταξύ των οποίων ο διαχωρισμός των επαγγελματικών τους σταδιοδρομιών και η αναμόρφωση των οργάνων εποπτείας.

Η ένταση γύρω από τη Δικαιοσύνη αντανακλά μια μακρόχρονη σύγκρουση στην ιταλική πολιτική σκηνή. Οι έρευνες Mani Pulite («Καθαρά Χέρια») στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποκάλυψαν ένα τεράστιο δίκτυο διαφθοράς που κατέρριψε ολόκληρη την τότε πολιτική τάξη, ενισχύοντας τον ρόλο των εισαγγελέων και αφήνοντας τους πολιτικούς βαθιά καχύποπτους απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα πλανήθηκε επίσης η σκιά του πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος είχε οικοδομήσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του αφήγησης γύρω από τις συγκρούσεις του με τους εισαγγελείς.

Οι εντάσεις αυτές συνεχίζονται και επί κυβέρνησης Μελόνι. Η κυβέρνησή της έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τα δικαστήρια για ζητήματα που κυμαίνονται από τη μεταναστευτική πολιτική έως μεγάλα έργα υποδομών, ενώ αρκετοί υπουργοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με έρευνες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Το δημοψήφισμα θεωρήθηκε ευρέως δοκιμασία της πολιτικής ισχύος και του κύρους της Μελόνι.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει το κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ιταλία τους επόμενους μήνες.