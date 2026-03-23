Παππούς 101 ετών γίνεται viral από μάθημα κεραμικής - Το βίντεο που ξεπέρασε τα 3 εκατ. views

Ο George Strausman παραδέχεται ότι η ξαφνική του δημοσιότητα τον έχει αφήσει έκπληκτο 

Ανθή Κουρεντζή

Παππούς 101 ετών γίνεται viral από μάθημα κεραμικής - Το βίντεο που ξεπέρασε τα 3 εκατ. views

Ο George Strausman

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα βίντεο, η σύζυγος του George Strausman τον ρωτά ποια είναι τα σχέδιά του για τη μέρα. Ο ίδιος, στα 101 του, απαντά χαλαρά ότι «πάει στο γραφείο».

Στη συνέχεια περιγράφει το πρόγραμμα της ημέρας του: «Θα πάω στο μάθημα ποίησης, θα γράψω λίγη ποίηση, μετά στο μάθημα κεραμικής για να φτιάξω μερικά κομμάτια και αγγεία… και μετά θα βγάλω τη γυναίκα μου για δείπνο».

Η εγγονή του συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Σκεφτείτε τον παππού George την επόμενη φορά που θα πείτε ότι είστε πολύ κουρασμένοι».

Ο Strausman έγινε πρόσφατα viral στα social media χάρη στο γεμάτο και δραστήριο πρόγραμμά του — και ειδικά για τα μαθήματα κεραμικής που παρακολουθεί εδώ και 10 χρόνια μαζί με ανθρώπους τους μισούς του σε ηλικία. Αλλά και γιατί, όπως λέει η εγγονή του Francesca Rietti, είναι «ο αυτοαποκαλούμενος πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο».

eggoni-pappous.jpg

Η Francesca Rietti και ο George Strausman

Ζώντας στο Long Island και ετοιμαζόμενος να κλείσει τα 102 μέσα στον μήνα, ο Strausman έχει γίνει πια… σταθερή αξία στο εργαστήρι κεραμικής. Οι νέοι συμμετέχοντες μένουν συχνά έκπληκτοι — όχι μόνο από την ηλικία του, αλλά και από το γεγονός ότι συνεχίζει να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα, με την ίδια ενέργεια.

Ένα απόγευμα, η εγγονή του, Francesca Rietti, τον επισκέφθηκε στο μάθημα και τον κατέγραψε να ζυμώνει ένα κομμάτι πηλού και στη συνέχεια να το διαμορφώνει στον τροχό σε ένα μικρό αγγείο. Ανέβασε το βίντεο στο TikTok — και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Ο Strausman είναι ο μοναδικός άνδρας στο τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα, όπου οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι γυναίκες ηλικίας από 30 έως 60 ετών.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου, έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,1 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν 2.000 σχόλια — πολλά από τα οποία λένε πράγματα όπως: «Θέλουμε τη ρουτίνα του! Τι τρώει; Τι δουλειά έκανε; Γυμνάζεται; Γιατί… wow».
Ή: «Φαντάσου να ξεκινάς κάτι στα 90 και να έχεις ήδη 10 χρόνια εμπειρίας».

Ο ίδιος δηλώνει ότι η ξαφνική του επιτυχία στο TikTok τον έχει ξαφνιάσει και δεν καταλαβαίνει ακριβώς γιατί τόσοι άνθρωποι θέλουν να τον βλέπουν να δουλεύει με τον πηλό. «Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι δεν φτάνουν όλοι τα 100 — και αυτό είναι κάτι που ο κόσμος σέβεται», λέει. «Οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί μαζί μου».

Όσο για τον ίδιο; Ανυπομονεί κάθε εβδομάδα για το μάθημα. «Είναι μια πολύ ωραία παρέα», λέει. «Και μερικές από αυτές είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχες».

Η εγγονή του λέει πως ξέρει ακριβώς γιατί ο κόσμος λατρεύει να τον βλέπει στα social media.

https://www.instagram.com/p/DWOjnz4jNdY/

«Ο κόσμος ενθουσιάζεται γιατί δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι 102 ετών και δείχνει έτσι», λέει. «Είναι τόσο χαρούμενος άνθρωπος, γεμάτος αγάπη για τη ζωή».

Μπορεί να έγινε viral μόλις πρόσφατα, αλλά για τη δασκάλα κεραμικής του, ο Strausman είναι εδώ και χρόνια… θρύλος.

«Όλοι τον ξέρουν, όλοι τον αγαπούν. Είναι πραγματικά ένας σταρ», λέει η Rosalie Dornstein, που διδάσκει το μάθημα εδώ και περίπου 30 χρόνια. «Για εμάς ήταν πάντα διάσημος».

Η 86χρονη Dornstein τονίζει ότι η αφοσίωσή του στη βελτίωση είναι ακούραστη:
«Έχει πραγματική αγάπη για τον τροχό — κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, ακόμα και για ανθρώπους στη μισή του ηλικία. Μερικά από τα έργα του είναι πραγματικά υπέροχα».

pappous-keramiki.jpg

Ο George Strausman

Ο Strausman έχει δημιουργήσει δυνατές φιλίες μέσα στο μάθημα — και, όπως λέει η δασκάλα του, «όλες οι γυναίκες της τάξης φλερτάρουν μαζί του».

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 25 Μαρτίου 1924, έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη αλλαγές.

«Όταν μεγάλωνα, σήκωνες το ακουστικό και η τηλεφωνήτρια σου έλεγε “ποιον αριθμό θέλετε;”», θυμάται, δείχνοντας το iPhone του κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μέσω FaceTime. «Τώρα έχω όλο τον κόσμο στα χέρια μου».

pappous.jpg

Η οικογένεια Strausman

Τα πρώτα του χρόνια δεν ήταν εύκολα. Ο πατέρας του, δικηγόρος, δυσκολευόταν να βρει δουλειά σε μια εποχή που οι ευκαιρίες για νεαρούς Εβραίους νομικούς ήταν περιορισμένες. Αργότερα στράφηκε στο real estate, μέχρι που ήρθε η Μεγάλη Ύφεση.

«Εγώ δεν πείνασα ποτέ, αλλά θυμάμαι περιόδους στην Ύφεση που η μητέρα μου έχανε γεύματα», λέει.

Στα 18 του, ξεκίνησε να δουλεύει δίπλα στον πατέρα του ως εργοδηγός σε οικοδομές — χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
