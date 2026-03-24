Φιλιππίνες: Ναυτικό επεισόδιο - Κινεζικά στρατιωτικά σκάφη παρενόχλησαν φιλιππινεζικά αλιευτικά

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων κοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο.

Η Μανίλα έστειλε συνολικά 7 σκάφη περιπολίας στον ύφαλο, αφού σκάφη της Κινεζικής Ακτοφυλακής άρχισαν να παρενοχλούν περισσότερα από 20 φιλιππινέζικα αλιευτικά στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) των Φιλιππίνων.

Μια πτήση του Φιλιππινέζικου Συστήματος Επιτήρησης Θαλάσσιου Χώρου (MDA) πάνω από την περιοχή κατέγραψε 6 σκάφη της Κινεζικής Ακτοφυλακής, 20 σκάφη της Κινεζικής Θαλάσσιας Εθνοφρουράς και ένα πολεμικό πλοίο του Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να διεξάγουν επιθετικές δραστηριότητες στην περιοχή.