Ισχυρός σεισμός 6,5R ανοιχτά της νήσου Χονσού στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών καταγράφηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου στα ανοικτά των ακτών του Σανρίκου της Χονσού, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη βορειοανατολική Ιαπωνία και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 122 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Γιαμάντα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησαν η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας και η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η δόνηση εκδηλώθηκε στις 23:18 τοπική ώρα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,5 χιλιόμετρα, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προέλευση του φαινομένου από τον ανοιχτό θαλάσσιο χώρο λειτούργησε καθησυχαστικά, περιορίζοντας τον άμεσο κίνδυνο για τις γειτονικές πυκνοκατοικημένες ζώνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αναφορές για θύματα ή εκτεταμένες υλικές ζημιές από το πέρασμα του εγκέλαδου. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δεν προχώρησαν στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, ωστόσο ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη επιφυλακή και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης για το ενδεχόμενο μετασεισμών.

