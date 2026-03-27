ΟΗΕ: Συγκρότησε ομάδα δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζάρικ, μόλις έδωσε ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες του Οργανισμού για την αντιμετώπιση των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες, όπως ανέφερε, ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις ανθρωπιστικές ανάγκες και τη γεωργική παραγωγή τους επόμενους μήνες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα δράσης, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση του εμπορίου λιπασμάτων και της διακίνησης πρώτων υλών. Στους στόχους δεν περιλαμβάνεται η διευκόλυνση της μετακίνησης του αργού πετρελαίου.

Ο Στεφάν Ντουζάρικ ανέφερε ότι ο ΟΗΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών σε ζώνες συγκρούσεων, όπως στην Ουκρανία και την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο εξήγησε ότι δεν γνωρίζουν ακόμη πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έχει πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό το θέμα τις τελευταίες δύο ημέρες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν, της Αιγύπτου και του Πακιστάν, καθώς και οι πρέσβεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν στον ΟΗΕ.