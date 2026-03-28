Τραυματίες αμερικανοί στρατιώτες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Σαουδική Αραβία
Η επίθεση είχε ως στόχο την αεροπορική βάση Prince Sultan
Αρκετοί Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης του Ιράν εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναφορά του αμερικανικού συνεργαζόμενου δικτύου NBC News.
Η επίθεση είχε ως στόχο την αεροπορική βάση Prince Sultan νωρίτερα σήμερα, με τουλάχιστον ένα αεροσκάφος να έχει επίσης υποστεί ζημιές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.
Κανένας από τους τραυματισμούς δεν θεωρείται απειλητικός για τη ζωή.
Αυτό συμβαίνει μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι θα επιβάλει «ΒΑΡΥ τίμημα» για τις επιθέσεις κατά των δικών του εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και πυρηνικών εγκαταστάσεων νωρίτερα σήμερα.
Τουλάχιστον 303 μέλη του αμερικανικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν.