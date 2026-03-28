Τραυματίες αμερικανοί στρατιώτες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Σαουδική Αραβία

Αρκετοί Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης του Ιράν εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναφορά του αμερικανικού συνεργαζόμενου δικτύου NBC News.

Η επίθεση είχε ως στόχο την αεροπορική βάση Prince Sultan νωρίτερα σήμερα, με τουλάχιστον ένα αεροσκάφος να έχει επίσης υποστεί ζημιές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



— OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

Κανένας από τους τραυματισμούς δεν θεωρείται απειλητικός για τη ζωή.

Αυτό συμβαίνει μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι θα επιβάλει «ΒΑΡΥ τίμημα» για τις επιθέσεις κατά των δικών του εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και πυρηνικών εγκαταστάσεων νωρίτερα σήμερα.

10 U.S. servicemembers were injured in a strike on a Saudi air base hit by Iranian missiles and drones, marking another escalation as attacks continue to target U.S. assets in the region. — WarMonitor (@TheWarMonitor) March 27, 2026

Τουλάχιστον 303 μέλη του αμερικανικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης