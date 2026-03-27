Γουίτκοφ: Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν στη συμφωνία 15 σημείων

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε ο Γουίτκοφ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

«Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα, στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Πιθανή συνάντηση των ΥΠΕΞ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου και Τουρκίας

Συνομιλίες μεταξύ του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας με αντικείμενο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, ανέφερε απόψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Αρχικά, προβλέπαμε να γίνει αυτή η συνάντηση στην Τουρκία (…) μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, καθώς οι Πακιστανοί ομόλογοί μας ήταν αναγκασμένοι να μείνουν στη χώρα τους, μεταφέραμε τη συνάντηση στο Πακιστάν. Είναι πιθανόν να συναντηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο» είπε ο Χακάν Φιντάν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό A Haber.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζουν απευθείας συνομιλίες στο Πακιστάν. Αν και η Τεχεράνη δεν παραδέχεται ότι διεξάγονται συνομιλίες, οι Ιρανοί μετέφεραν «επισήμως», μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, μια απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων, σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

