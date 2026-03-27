Αρατσί: Τα σημερινά χτυπήματα έρχονται σε αντίθεση με την προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ

«Το Ιράν θα επιβάλει βαρύ τίμημα για τα εγκλήματα του Ισραήλ», διεμήνυσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών

Εύη Απολλωνάτου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. 

Την προειδοποίηση ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε σκληρά αντίποινα για τα σημερινά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και χαλυβουργεία στο Ιράν απηύθυνε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρατσί.

«Το Ισραήλ χτύπησε δύο από τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία του Ιράν, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πολίτες, μεταξύ άλλων υποδομών», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Η επίθεση έρχεται σε αντίθεση με την επέκταση της προθεσμίας για διπλωματία του προέδρου των ΗΠΑ», σημείωσε ο Αμπάς Αρατσί.

«Το Ιράν θα επιβάλει βαρύ τίμημα για τα εγκλήματα του Ισραήλ», διεμήνυσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ.

Παράλληλα δύο μεγάλα συγκροτήματα παραγωγής χάλυβα έγιναν στόχος ισραηλινοαμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, οι χαλυβουργίες που επλήγησαν ήταν ένα εργοστάσιο που ανήκει στον όμιλο Mobarakeh, τον χαλυβουργικό γίγαντα του Ιράν, που βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν) και ένα άλλο συγκρότημα στην επαρχία Χουζιστάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

