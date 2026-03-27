Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: Πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - «Διαπραγματεύονται»

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε από την Παρασκευή στις 6 Απριλίου την προθεσμία που είχε θέσει το Ιράν για να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του, ισχυριζόμενος ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει περιορίσει τα αποθέματα πετρελαίου και έχει πλήξει τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

«Οι Ιρανοί παρακαλούσαν να γίνει μια συμφωνία, παρόλο που έλεγαν ψέματα και ισχυρίζονταν ότι δεν διαπραγματεύονταν μαζί μας» επανέλαβε μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο: Πρωτοβουλία Μελλοντικών Επενδύσεων

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η παράταση ζητήθηκε από την ιρανική κυβέρνηση, η οποία μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί δημόσια οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και άλλους, πηγαίνουν πολύ καλά». Έκανε την ανακοίνωση λίγα λεπτά αφότου η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ ολοκλήρωσε μια από τις χειρότερες ημέρες της φέτος» σημείωσε.

?? President Trump says: “They have to open up the STRAIT of TRUMP!” ? pic.twitter.com/8M3s3oXjqJ — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) March 27, 2026

Νέες αιχμές στα κράτη-μέλη της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Αν ποτέ συμβεί αυτό το μεγάλο περιστατικό, σας εγγυώμαι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι εκεί» ανέφερε.

