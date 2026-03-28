Τραμπ: Το Ιράν υποχωρεί, δεν είναι πια ο νταής της περιοχής»
Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο,
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια - τώρα υποχωρεί», δήλωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Απόψε είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην εμφάνιση μιας Μέσης Ανατολής που επιτέλους θα είναι ελεύθερη από τον ιρανικό τρόμο, την επιθετικότητα και την πυρηνική εκβίαση», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο, ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν το είχε αναπτύξει, και ότι ο ιρανικός στρατός έχει «καταστραφεί».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Ομόνοιας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
00:00 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Νικήσαμε έναν τελικό, επιθετικά κάναμε τέλειο ματς»
23:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα Ανώγεια «ντύθηκαν στα λευκά » και μαγεύουν
23:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Μάθημα... λατινικό για την εθνική ομάδα
22:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τι είπαν στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ
08:00 ∙ TRAVEL
The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά
14:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ