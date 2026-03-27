Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Στρατηγική αναδιάταξη σε έναν αβέβαιο κόσμο

Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας είναι στρατηγικά σημαντική, καθώς μεταβάλλει τα μακροπρόθεσμα κίνητρα για τις ευρωπαϊκές και ινδικές επιχειρήσεις να εμπορεύονται, να επενδύουν και να αναπτύσσουν αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ των δύο αγορών. Για την Ινδία, πρόκειται για τη βαθύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ. Για την ΕΕ, ενισχύει την πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως.

Αλυσίδες εφοδιασμού και γεωοικονομικές πιέσεις

Υπό την πίεση της οικονομικής ισχύος της Κίνας και της πολιτικής αβεβαιότητας που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία ενδέχεται να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αντιμετωπίσουν την Ινδία όχι μόνο ως καταναλωτική αγορά αλλά και ως παραγωγικό κόμβο που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Ωστόσο, η διαδικασία επικύρωσης – συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – και οι μακρές μεταβατικές περίοδοι για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων σημαίνουν ότι τα πιο ουσιαστικά διαρθρωτικά αποτελέσματα είναι πιθανότερο να γίνουν εμφανή στα μέσα της δεκαετίας του 2030 και όχι τα επόμενα λίγα χρόνια.

Οφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία υπόσχεται καλύτερη πρόσβαση στην ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική καταναλωτική αγορά. Το σημαντικότερο είναι ότι μειώνει τους πολύ υψηλούς ινδικούς δασμούς σε βασικές ευρωπαϊκές εξαγωγές, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα αυτοκίνητα, μέσω ποσοστώσεων. Παράλληλα, η συμφωνία για την κινητικότητα εργατικού δυναμικού που υπογράφηκε παράλληλα με την εμπορική συμφωνία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση ελλείψεων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής και άλλων υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσιών.

Οφέλη για την Ινδία

Για την Ινδία, η συμφωνία προσφέρει άμεσα εξαγωγικά οφέλη σε τομείς όπου οι ευρωπαϊκοί δασμοί είχαν περιορίσει την ανταγωνιστικότητά της σε σύγκριση με χώρες όπως το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές. Η κατάργηση δασμών σε προϊόντα έντασης εργασίας – όπως ενδύματα, υφάσματα, υποδήματα, χειροτεχνήματα και θαλάσσια προϊόντα – μπορεί να αυξήσει γρήγορα το μερίδιό της στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την πάροδο του χρόνου, σαφέστεροι κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις ενδέχεται επίσης να προσελκύσουν ευρωπαϊκά κεφάλαια και τεχνολογία, ενισχύοντας τη φιλοδοξία της Ινδίας να εξελιχθεί σε βιομηχανικό κόμβο.

Μήνυμα σταθερότητας σε ένα ασταθές σύστημα

Με το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα να δέχεται πιέσεις από την υπερπαραγωγική ικανότητα της Κίνας και την απρόβλεπτη χρήση δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, η αβεβαιότητα πολιτικής αυξάνεται – και μαζί της η αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας αποτελεί ισχυρό μήνυμα ότι κυβερνήσεις εξακολουθούν να επιδιώκουν σταθερότητα μέσω δεσμευτικών νομικών συμφωνιών. Παράλληλα, προσφέρει και στους δύο εταίρους ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση περαιτέρω αποδυνάμωσης των πολυμερών κανόνων.

Επιπτώσεις στη διεθνή εμπορική τάξη

Παραδόξως, η σημερινή περίοδος αναταραχής στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα ενδέχεται τελικά να οδηγήσει σε ένα κύμα ανταγωνιστικής απελευθέρωσης του εμπορίου. Η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε δική τους συμφωνία με την Ινδία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ΕΕ–Ινδίας, υποδηλώνει έναν κόσμο όπου οι μεγάλες οικονομίες συνεχίζουν να μειώνουν τα εμπόδια μεταξύ τους.

Ένα κρίσιμο συστημικό ερώτημα είναι κατά πόσο η βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση της Ινδίας με την ΕΕ και τις ΗΠΑ θα επηρεάσει τη στάση της απέναντι στη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πολυμερείς συμφωνίες για τη διευκόλυνση επενδύσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις οποίες η Ινδία μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα. Αν ενισχυθούν στο εσωτερικό της χώρας οι δυνάμεις που ωφελούνται από μια πιο ανοιχτή οικονομία, είναι πιθανό να γίνει πιο δεκτική στην ανανέωση των πολυμερών κανόνων.

Πολιτικό μήνυμα και γεωοικονομική στόχευση

Η συμφωνία, που διαπραγματευόταν για σχεδόν 20 χρόνια, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Ευρώπη και Ινδία είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν στενά εάν βρεθούν αντιμέτωπες με εξωτερικές πιέσεις. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν δείξει ότι μπορούν να εργαλειοποιήσουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα για πολιτικούς σκοπούς, Βρυξέλλες και Νέο Δελχί δηλώνουν τη στήριξή τους σε μια ανοιχτή οικονομική τάξη.

Παράλληλα, η συμφωνία συμβολίζει τη δέσμευση για διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα. Αναδεικνύει την πρόθεση δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να διαμορφώσουν ενεργά την παγκόσμια ατζέντα σε τομείς όπως το εμπόριο, η ψηφιοποίηση και η κλιματική αλλαγή, σε μια περίοδο μετάβασης προς έναν πολυπολικό κόσμο.