Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού

Τον τελευταίο μήνα, η πρωτεύουσα του Ιράν, η Τεχεράνη, βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, δεχόμενη συνεχείς επιθέσεις από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Χιλιάδες βόμβες έχουν πλήξει την πόλη, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αστυνομικά τμήματα, αποθήκες πετρελαίου και τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από την πολιτοφυλακή Basij.

Με σπάνια πρόσβαση μέσα στην πόλη και χρησιμοποιώντας δορυφορικούς χάρτες, περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεντεύξεις, το BBC Eye μιλά με αμάχους που έχουν παγιδευτεί στα διασταυρούμενα πυρά.

Ιστορίες πόνου

Μία μητέρα κλαίει για την κόρη της, η οποία είναι εγκλωβισμένη για τρίτη μέρα στα συντρίμμια του σπιτιού τους κι ενώ «αργοσβήνουν» οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανή. «Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι, τρεις μέρες είναι κάτω από τα συντρίμμια… Μαριάμ…», φωνάζει με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν ξέρω ποιος είναι καλά και ποιος όχι»: Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν μία πόλη σε κατάσταση πολιορκίας: Οικογένειες που δεν γνωρίζουν αν οι συγγενείς τους έχουν επιβιώσει, γειτονιές που μετατρέπονται σε ερείπια εντός δευτερολέπτων και μία καθημερινότητα που στην οποία κυριαρχεί ο τρομακτικός ήχος των εκρήξεων.

