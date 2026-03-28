Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

Η τραγωδία που συνόδευσε ένα πολυτελές δείπνο στο Λάμπεθ, στο νότιο Λονδίνο, το 1531, οδήγησε σε μία από τις πιο φρικιαστικές εκτελέσεις στην ιστορία, τον θάνατο δια βρασμού.

Ο σεφ Ρίτσαρντ Ροουζ, κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίασε το φαγητό με μια μυστηριώδη σκόνη με συνέπεια πολλοί να αρρωστήσουν βαριά.

Ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ τον καταδίκασε σε θάνατο σε δημόσια εκτέλεση με βρασμό.

Ενώ οι λεπτομέρειες της πραγματικής εκτέλεσης παραμένουν σπάνιες, τα αρχεία της εποχής δείχνουν ότι ήταν αλυσοδεμένος σε μια κάτι που έμοιαζε με αγχόνη προτού βυθιστεί επανειλημμένα σε ένα καζάνι που έβγαζε φούσκες.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι «βρυχήθηκε δυνατά», πεθαίνοντας μετά από δύο βασανιστικές ώρες.

Η εκτέλεση με βρασμό είχε σχεδιαστεί ως μια παρατεταμένη, βασανιστική δοκιμασία σχεδιασμένη να εντείνει την αγωνία από τα εγκαύματα.

Οι θερμικοί τραυματισμοί συμβαίνουν όταν ορισμένα - ή όλα - τα κύτταρα εντός του δερματικού ιστού εξαφανίζονται, αν και η έρευνα δείχνει ότι δεν είναι μόνο τα εγκαύματα που αποδεικνύονται θανατηφόρα, αλλά μάλλον το σωματικό σοκ που ακολουθεί σοβαρό τραύμα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η θερμική βλάβη μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια τραυματίζοντας άμεσα τους αεραγωγούς, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των θυμάτων εγκαυμάτων, ιδιαίτερα εκείνων με εισπνεόμενα τραύματα.

Ιστορικές αναφορές υποδηλώνουν ότι το δέρμα του Ρόουζ σχημάτισε σημαντικές φουσκάλες από τα εγκαύματα, αλλά παραμένει αβέβαιο εάν το καζάνι περιείχε νερό, λάδι ή κερί.

Ιστορικά αρχεία που περιγράφουν άλλους παρόμοια φρικιαστικούς θανάτους υποδηλώνουν ότι τα θύματα βυθίστηκαν σε ένα δροσερό υγρό που στη συνέχεια θερμάνθηκε μέχρι σημείου βρασμού ως μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε.

Αυτή η τεχνική θα παρατείνει τον χρόνο πριν το σώμα εισέλθει σε σοκ, μεγιστοποιώντας έτσι τον πόνο.

Σε ένα βίντεο στο YouTube που αφηγείται την ιστορία, οι θεατές εξέφρασαν το σοκ τους για τη βάναυση καταδίκη, με έναν από αυτούς να την αποκαλεί ως τη «χειρότερη εκτέλεση».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει ότι περίπου 180.000 θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται σε εγκαύματα.