Αγέλη λύκων θανατώθηκε σε πάρκο, όταν στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου

Σε ευθανασία 5 λύκων προχώρησαν οι υπεύθυνοι ενός πάρκου άγριας ζωής στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν τα ζώα στράφηκαν το ένα εναντίον του άλλου, με τρία εξ αυτών να τραυματίζονται σχεδόν θανάσιμα και τη μεταξύ τους βία να αυξάνεται.

Οι όποιες προηγούμενες παρεμβάσεις για να σταματήσουν οι μάχες μεταξύ των λύκων Odin, Nuna, Minimus, Tiberius και Maximus ήταν χωρίς αποτέλεσμα, ανέφερε η Wildwood Trust σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο CNN.

Το άλφα ζευγάρι Nuna & Odin συν τους γιους Minimus, Tiberius & Maximus οδηγήθηκαν σε άγριες μάχες, ενδεχομένως σε έναν αγώνα κυριαρχίας, αν και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη δεν διευκρινίζονται.

«Οι φύλακές μας νοιάζονται πάρα πολύ για αυτά τα ζώα και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν», δήλωσε ο Πολ Ουίτφιλντ, γενικός διευθυντής του Wildwood Trust, στη δήλωση.

«Οι λύκοι είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα που ζουν μέσα σε πολύπλοκες οικογενειακές δομές και όταν αυτές οι δυναμικές καταρρέουν, οι συγκρούσεις και η απόρριψη μπορεί να αυξηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, οδήγησε σε συνεχείς ανησυχίες για την ευημερία και σε απαράδεκτο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού», συνέχισε.

«Η ευθανασία δεν λαμβάνεται ποτέ σοβαρά υπόψη, αλλά στην υπεύθυνη φροντίδα των ζώων μπορεί μερικές φορές να είναι η πιο ανθρώπινη επιλογή όταν η ευημερία δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί», πρόσθεσε ο Ουίτφιλντ.

«Αυτή η απόφαση ήταν η απόλυτη έσχατη λύση, με προτεραιότητα την καλή διαβίωση των ζώων», είπε. «Είναι απίστευτα δύσκολο, αλλά τελικά ήταν το σωστό για να αποτραπεί περαιτέρω ταλαιπωρία».

Δεδομένου ότι οι λύκοι ζουν σε στενούς δεσμούς με την αγέλη τους, η διατήρησή τους σε απομόνωση ή χωρισμένοι μακροπρόθεσμα θα είχε δημιουργήσει περισσότερες ανησυχίες για την ευημερία, σύμφωνα με το πάρκο.

Η τοποθέτηση των λύκων σε άλλες αγέλες δεν ήταν επίσης επιλογή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες συγκρούσεις και τραυματισμούς ή στην κατάρρευση μιας άλλης αγέλης, ανέφερε στη δήλωση.

