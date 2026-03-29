Λίβανος: Κηδεύτηκαν οι τρεις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή

Η κηδεία τριών Λιβανέζων δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου ενός βετεράνου ανταποκριτή του τηλεοπτικού καναλιού Al-Manar της Χεζμπολάχ, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Υπό βροχή, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα αυτοσχέδιο νεκροταφείο στη συνοικία, η οποία έχει βομβαρδιστεί από το Ισραήλ, για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στη Φατιμά Φτούνι, δημοσιογράφο του Al-Mayadeen, ενός καναλιού που πρόσκειται στο σιιτικό κίνημα, στον αδελφό της, εικονολήπτη Μοχάμεντ Φτούνι, και στον ανταποκριτή του Al-Manar, Αλί Σοϊέμπ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Οι τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε αεροπορική επιδρομή που στοχοθέτησε το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και τα μέσα ενημέρωσης για τα οποία εργάζονταν.

Χθες ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Σουίμπ ότι ήταν μέλος της αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, που λειτουργούσε «υπό την κάλυψη ενός δημοσιογράφου», χωρίς να παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ο στρατός δεν έχει σχολιάσει τους θανάτους της Φατιμά και του Μοχάμεντ Φτούνι.

Η επίθεση καταδικάστηκε από τις λιβανέζικες αρχές, οι οποίες την χαρακτήρισαν «κατάφωρο έγκλημα», καθώς και από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

«Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος σε εμπόλεμες ζώνες, ακόμη και όταν έχουν δεσμούς με τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Εάν όντως αποδειχθεί ότι οι εν λόγω δημοσιογράφοι έγιναν σκόπιμα στόχος του ισραηλινού στρατού, τότε πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», είπε ο ίδιος στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα France 3.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 210 δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας και 11 στον Λίβανο, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ). Από τότε που ο Λίβανος ενεπλάκη στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου λόγω επίθεσης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, σχεδόν 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μαζικές ισραηλινές επιδρομές και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Διαβάστε επίσης