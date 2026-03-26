Λίβανος: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις

Τρία άτομα σκοτώθηκαν και τέσσερα τραυματίστηκαν σε επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Κουνίνε, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Υγείας της χώρας.

Άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν σε επιχειρήσεις στην Τουλέν, στην περιοχή Μαρτζαγιούν, την ώρα που συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε αρκετές πόλεις του νότιου Λιβάνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιοχές στην επαρχία Ναμπατιέχ, ενώ ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν δύο επιδρομές με στόχο την πόλη Ντέιρ Άμας, στην περιοχή της Τύρου

