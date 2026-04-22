Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έδωσε προθεσμία στο Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Τραμπ αναμένει την ενιαία απάντηση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ορίσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την υποβολή πρότασης τερματισμού του πολέμου.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος περιμένει μια ενιαία απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις προτάσεις των ΗΠΑ.
  • Οι κατασχέσεις πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ δεν θεωρούνται παραβιάσεις της εκεχειρίας, καθώς δεν ήταν αμερικανικά ή ισραηλινά πλοία.
  • Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την ιρανική ναυτική δράση ως συμπεριφορά "σαν συμμορία πειρατών".
  • Το Ιράν καλείται να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την υποβολή της πρότασης του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να δει μια «ενιαία» απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Επιπλέον τόνισε ότι οι κατασχέσεις πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ δεν θεωρούνται παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Δεν ήταν αμερικανικά πλοία. Δεν ήταν ισραηλινά πλοία. Ήταν δύο διεθνή σκάφη», είπε η Λέβιτ. Επίσης σχολίασε με σκωπτικό τρόπο το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατέλαβαν τα πλοία με «ταχύπλοα πολεμικά σκάφη». Εξήγησε ότι το Ιράν έχει περάσει από το να «διαθέτει το πιο θανατηφόρο ναυτικό στη Μέση Ανατολή στο να συμπεριφέρεται πλέον σαν μια συμμορία πειρατών».

Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News, η Λέβιτ σημείωσε ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει για τον τερματισμό του πολέμου.

