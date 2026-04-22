Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

Τις ευχαριστίες του στο Ιράν για την ακύρωση των εκτελέσεων 8 γυναικών εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το Ιράν σχεδίαζε να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες που είχαν συλληφθεί στις διαδηλώσεις. Μάλιστα ο Τραμπ επικαλέστηκε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή.

«Πολύ καλά νέα! Μόλις ενημερώθηκα ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες που επρόκειτο να εκτελεστούν απόψε στο Ιράν δεν θα θανατωθούν πλέον», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Και πρόσθεσε: «Τέσσερις θα αφεθούν ελεύθερες αμέσως, και τέσσερις θα καταδικαστούν σε ένα μήνα φυλάκιση. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ιράν και οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ακύρωσαν την προγραμματισμένη εκτέλεση».

Μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε αργότερα ότι τουλάχιστον δύο από τις οκτώ γυναίκες είχαν ήδη αφεθεί ελεύθερες όταν ο Τραμπ απηύθυνε χθες την έκκληση προς την ηγεσία του Ιράν.

Διαβάστε επίσης