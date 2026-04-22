ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

Οι σφαίρες ανίχνευσης φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, καθώς άνθρωποι ρίχνουν πραγματικά πυρομαχικά και πυροτεχνήματα στον αέρα μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό του Λιβάνου, νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026.

Έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών, το Ιράν διατηρεί περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες απ' ό,τι ισχυρίζονται δημόσια ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο. Αυτό αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο αρκετές αμερικανικές πηγές πληροφοριών που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι πηγές διευκρινίζουν ότι περίπου το ήμισυ των οπλοστασίων βαλλιστικών πυραύλων της χώρας και τα συστήματα παράδοσής τους ήταν ακόμα άθικτα κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

Επιπλέον, περίπου το 60% των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης είναι άθικτα, συμπεριλαμβανομένων των ταχύπλοων σκαφών που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις.

Όσον αφορά τις αεροπορικές δυνάμεις, έχουν επηρεαστεί σημαντικά αλλά δεν έχουν αποδεκατιστεί, λέει μια άλλη πηγή του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, τονίζοντας ότι τα δύο τρίτα εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το δημοσίευμα επικαλέστηκε επίσης μια γραπτή δήλωση που παραδόθηκε στο Κογκρέσο από τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατηγό Τζέιμς Άνταμς, στην οποία αναφέρεται ότι «το Ιράν διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και επιθετικά drones που μπορούν ακόμα να απειλήσουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των εταίρων τους σε όλη την περιοχή, παρά τη μείωση των δυνατοτήτων του».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχαν περιγράψει την αμερικανική επιχείρηση, με την ονομασία «Operation Epic Fury», ως ουσιαστική καταστροφή της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν.

«Εξουδετερώσαμε το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, τους ηγέτες τους», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Ο υπουργός Άμυνας προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας δημόσια την επιχείρηση ως «ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης, μια στρατιωτική νίκη με κεφαλαίο Ν». Όπως είπε σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο στις 8 Απριλίου, λίγο μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, «με κάθε μέτρο αξιολόγησης, η Epic Fury αποδεκάτισε τον ιρανικό στρατό και τον κατέστησε ανίκανο να διεξάγει επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια».

Αξιολογήσεις των ζημιών από τις μάχες δείχνουν ότι η κοινή επιχείρηση κατέστρεψε μεγάλο μέρος του συμβατικού ιρανικού ναυτικού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Ωστόσο, το ναυτικό σκέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σχεδιασμένο για ασύμμετρο πόλεμο και εξοπλισμένο με πολλά μικρότερα σκάφη, παραμένει εν μέρει άθικτο. Αυτό το τμήμα του ναυτικού είναι που συνεχίζει να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ, σε γραπτή δήλωση ενόψει ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, ανέφερε ότι το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

«Το Ιράν διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας κατεύθυνσης (kamikaze UAVs), τα οποία μπορούν να απειλήσουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή, παρά τη φθορά των δυνατοτήτων του», έγραψε ο αντιστράτηγος των Πεζοναυτών Τζέιμς Άνταμς.

Απαντώντας σε αίτημα σχολίου, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν επιτυχής, με περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους να έχουν πληγεί.

«Σε λιγότερες από 40 ημέρες, ο αμερικανικός στρατός επέφερε ένα καίριο και αποδυναμωτικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 92% των μεγαλύτερων πλοίων του ιρανικού ναυτικού έχει καταστραφεί, καθώς και περίπου 44 πλοία τοποθέτησης ναρκών.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξουδετέρωση ναυτικής δύναμης μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος για την αποφασιστικότητα των στρατιωτών, ενώ η εμμονή των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης να υποβαθμίζουν τις προσπάθειές τους λέει πολλά».

Διαβάστε επίσης