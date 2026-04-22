ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που αναγνωρίζει δημοσίως η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών 

Δημήτρης Μάνωλης

Οι σφαίρες ανίχνευσης φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, καθώς άνθρωποι ρίχνουν πραγματικά πυρομαχικά και πυροτεχνήματα στον αέρα μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό του Λιβάνου, νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026. 

Έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών, το Ιράν διατηρεί περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες απ' ό,τι ισχυρίζονται δημόσια ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο. Αυτό αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο αρκετές αμερικανικές πηγές πληροφοριών που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι πηγές διευκρινίζουν ότι περίπου το ήμισυ των οπλοστασίων βαλλιστικών πυραύλων της χώρας και τα συστήματα παράδοσής τους ήταν ακόμα άθικτα κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

Επιπλέον, περίπου το 60% των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης είναι άθικτα, συμπεριλαμβανομένων των ταχύπλοων σκαφών που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις.

Όσον αφορά τις αεροπορικές δυνάμεις, έχουν επηρεαστεί σημαντικά αλλά δεν έχουν αποδεκατιστεί, λέει μια άλλη πηγή του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, τονίζοντας ότι τα δύο τρίτα εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το δημοσίευμα επικαλέστηκε επίσης μια γραπτή δήλωση που παραδόθηκε στο Κογκρέσο από τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατηγό Τζέιμς Άνταμς, στην οποία αναφέρεται ότι «το Ιράν διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και επιθετικά drones που μπορούν ακόμα να απειλήσουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των εταίρων τους σε όλη την περιοχή, παρά τη μείωση των δυνατοτήτων του».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχαν περιγράψει την αμερικανική επιχείρηση, με την ονομασία «Operation Epic Fury», ως ουσιαστική καταστροφή της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν.

«Εξουδετερώσαμε το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, τους ηγέτες τους», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Ο υπουργός Άμυνας προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας δημόσια την επιχείρηση ως «ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης, μια στρατιωτική νίκη με κεφαλαίο Ν». Όπως είπε σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο στις 8 Απριλίου, λίγο μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, «με κάθε μέτρο αξιολόγησης, η Epic Fury αποδεκάτισε τον ιρανικό στρατό και τον κατέστησε ανίκανο να διεξάγει επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια».

Αξιολογήσεις των ζημιών από τις μάχες δείχνουν ότι η κοινή επιχείρηση κατέστρεψε μεγάλο μέρος του συμβατικού ιρανικού ναυτικού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Ωστόσο, το ναυτικό σκέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σχεδιασμένο για ασύμμετρο πόλεμο και εξοπλισμένο με πολλά μικρότερα σκάφη, παραμένει εν μέρει άθικτο. Αυτό το τμήμα του ναυτικού είναι που συνεχίζει να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ, σε γραπτή δήλωση ενόψει ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, ανέφερε ότι το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

«Το Ιράν διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας κατεύθυνσης (kamikaze UAVs), τα οποία μπορούν να απειλήσουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή, παρά τη φθορά των δυνατοτήτων του», έγραψε ο αντιστράτηγος των Πεζοναυτών Τζέιμς Άνταμς.

Απαντώντας σε αίτημα σχολίου, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν επιτυχής, με περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους να έχουν πληγεί.

«Σε λιγότερες από 40 ημέρες, ο αμερικανικός στρατός επέφερε ένα καίριο και αποδυναμωτικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 92% των μεγαλύτερων πλοίων του ιρανικού ναυτικού έχει καταστραφεί, καθώς και περίπου 44 πλοία τοποθέτησης ναρκών.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξουδετέρωση ναυτικής δύναμης μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος για την αποφασιστικότητα των στρατιωτών, ενώ η εμμονή των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης να υποβαθμίζουν τις προσπάθειές τους λέει πολλά».

Διαβάστε επίσης

21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής της Νάπολι έκανε… άγαλμα τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυλή του σπιτιού του

21:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: «Δεν εφησυχάζουμε, να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει»

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Με ηγέτη τον Μπέβερλι έκανε το πρώτο βήμα για την κούπα

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής στο πετρέλαιο κίνησης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζούσε για 50 χρόνια με τρύπα στην καρδιά: Το ανακάλυψε όταν κατέρρευσε καθώς έκανε ποδηλασία

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αδύνατη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εν μέσω παραβίασης της εκεχειρίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 102 ανακαινισμένα δωμάτια παραδόθηκαν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και του Θοδωρή Κυριακού στη Ρώμη

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ