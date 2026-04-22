Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Πέμπτη 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των: Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, των Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου και Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα
  • Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος
  • Γιώργης, Γιορίκας, Γεωργία
  • Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ
  • Τζωρτζίνα, Γεωργιάννα

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

Ο λαοφιλής Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος γεννήθηκε περίπου το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία, από γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του, μάλιστα, πέθανε μαρτυρικά για το Χριστό όταν ο Γεώργιος ήταν δέκα χρονών. Η μητέρα του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της την Παλαιστίνη, όπου είχε και τα κτήματα της. Όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε στο ρωμαϊκό στρατό. Αν και νέος στην ηλικία, διεκπεραίωνε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις τέλεια. Όλοι τον θαύμαζαν για το παράστημα του. Γι’ αυτό, γρήγορα τον προήγαγαν σε ανώτερα αξιώματα και του έδωσαν τον τίτλο του κόμη και ο Διοκλητιανός τον εκτιμούσε πολύ.

Από την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου μέχρι την εποχή που ανέβηκε στον θρόνο ο Διοκλητιανός, το 283 μ.χ., η Χριστιανική Εκκλησία μεγάλωσε πάρα πολύ, γιατί επικρατούσε ειρήνη. Οι Χριστιανοί πήραν πολλές δημόσιες θέσεις, έκτισαν πολλούς και μεγάλους ναούς, διάφορα σχολεία και οργάνωσαν την διοίκηση και τη διαχείριση των εκκλησιών και της φιλανθρωπίας.

Ο Διοκλητιανός αρχικά εργάστηκε για την οργάνωση του κράτους του. Προσέλαβε στρατηγούς για βοηθούς του που τους ονόμασε αυτοκράτορες και Καίσσαρες κι αφού πέτυχε να υποτάξει τους εχθρούς του κράτους και να σταθεροποιήσει τα σύνορα του, στράφηκε στα εσωτερικά ζητήματα. Δυστυχώς, στράφηκε εναντίον της Χριστιανικής Θρησκείας για να ανορθώσει την ειδωλολατρία. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, κάλεσε τους βοηθούς του Καίσσαρες το 303 μ.χ. και τους στρατηγούς στην πρωτεύουσα του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους σε τρεις γενικές συγκεντρώσεις. Ανάμεσα τους βρισκότανε και ο 28χρονος Γεώργιος, που διακρίθηκε πολλές φορές στους πολέμους.

Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι, για να πάρουν αποφάσεις για την εξόντωση και τον αφανισμό της Χριστιανικής πίστης. Πρώτος μίλησε ο Διοκλητιανός και επέβαλε σε όλους ν’ αναλάβουν τον εξοντωτικό αγώνα εναντίον του Χριστιανισμού. Όλοι υποσχέθηκαν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, για να εξαλείψουν την Χριστιανική Θρησκεία από το Ρωμαϊκό κράτος. Τότε ο γενναίος Γεώργιος σηκώθηκε και είπε: «Γιατί, βασιλιά και άρχοντες, θέλετε να χυθεί αίμα δίκαιο και άγιο και να εξαναγκάσετε τους Χριστιανούς να προσκυνούν και να λατρεύουν τα είδωλα»; Και διακήρυξε την αλήθεια της Χριστιανικής Θρησκείας και την Θεότητα του Χριστού.

Μόλις τέλειωσε, όλοι συγχυστήκανε μ’ αυτή την ομολογία του και προσπάθησαν να τον πείσουν να μετανοήσει για όσα είπε, καταπραΰνοντας έτσι και τον Διοκλητιανό. Αλλά ο Γεώργιος ήταν σταθερός και με θάρρος διακήρυσσε την Χριστιανική του πίστη.

Ο Άγιος Γεώργιος κλείστηκε στην φυλακή και την νύκτα είδε στ’ όνειρο του τον Χριστό, που του ανάγγειλε ότι θα πάρει το στεφάνι του μαρτυρίου και θα αξιωθεί της αιωνίου ζωής. Σαν ξημέρωσε διατάχτηκαν οι στρατιώτες από τον ο Διοκλητιανό να παρουσιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πραγματικά ο Άγιος βάδιζε γεμάτος χαρά προς τον βασιλέα, επειδή προγνώριζε ότι έφτασε το τέλος του. Μόλις λοιπόν τον αντίκρισε ο Διοκλητιανός, του πρότεινε να πάνε στον ναό του Απόλλωνα για να θυσιάσει στο είδωλο του. Όταν μπήκε ο Άγιος στον ναό, σήκωσε το χέρι και αφού έκανε το σημείο του σταυρού διέταξε το είδωλο να πέσει. Αμέσως τούτο έπεσε και έγινε κομμάτια.

Ο ιερέας των ειδώλων και ο λαός τόσο πολύ θύμωσαν, που φώναζαν στον βασιλέα να θανατώσει τον Γεώργιο. Ο Διοκλητιανός έβγαλε διαταγή και του έκοψε το κεφάλι.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Τα μαζεύει ο Παναγιωτόπουλος μετά από επικοινωνία με Φάμελλο

23:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επένδυσε σε ομάδα κρίκετ του Μπέρμιγχαμ

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο 25χρονος νεκρός - Στο μικροσκόπιο τα οπαδικά κίνητρα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γιατρός κατέρρευσε μπροστά σε ασθενείς

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από πυρά Ισραηλινών εποίκων

22:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ παίζει πινγκ πονγκ με κορυφαίους παίκτες και… κερδίζει – Δείτε βίντεο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ιράν: Δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ αν δεν σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

22:28LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ «παρέδωσαν» μαθήματα στυλ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

22:17LIFESTYLE

Η αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον σε 88χρονο Βρετανό που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 2-1: Νίκη-ανάσα με ανατροπή και Παπαδόπουλο

22:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετήσια έκθεση AHI: Ελλάδα και Κύπρος στον πυρήνα της στρατηγικής των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής της Νάπολι έκανε… άγαλμα τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυλή του σπιτιού του

21:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: «Δεν εφησυχάζουμε, να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει»

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Με ηγέτη τον Μπέβερλι έκανε το πρώτο βήμα για την κούπα

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο 25χρονος νεκρός - Στο μικροσκόπιο τα οπαδικά κίνητρα

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γιατρός κατέρρευσε μπροστά σε ασθενείς

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ