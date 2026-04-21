Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης και των Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *
  • Ιανουάριος
  • Ιανός, Ιανή
  • Φαίστος, Φαιστή, Φαιστίνα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Ιανουάριος ήταν επίσκοπος στη Νεάπολη της Ιταλίας, στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-304) και όταν έπαρχος στην περιοχή αυτή ήταν ο Τιμόθεος.

Ο Ιανουάριος μαζί με μια πολύ καλή ομάδα συνεργατών-χριστιανών, που την αποτελούσαν: οι διάκονοι Πρόκουλος (ή Πρόκλος), Σώσσος, Φαύστος, ο αναγνώστης Δησιδέριος, ο Ακούτιος και ο Ευτύχιος, αγωνίζονταν τον άγιο αγώνα της αρετής και έφερναν στο Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν έγινε ο μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια. Τον Ιανουάριο έριξαν στη φωτιά για να καεί, αλλά με τη θεία χάρη έμεινε αβλαβής. Αμέσως, τότε, τον οδήγησαν σε άλλο τόπο, όπου του έκοψαν τα νεύρα και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Στο δρόμο για το μαρτύριο, συνέβη το έξης περιστατικό: Οι πολυάριθμοι χριστιανοί της Νεάπολης, προσπάθησαν να πάρουν από τα χέρια των στρατιωτών τον Ιανουάριο. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε και τους είπε: «Αφήστε, παιδιά μου, να τελειώσω τον καλό αγώνα του μαρτυρίου, και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντοτε προστάτης της πόλης σας». Έτσι και έγινε. Η Νεάπολη τον ανακήρυξε πολιούχο της Άγιο.

Στο Συναξάρι του Αγίου Ιανουαρίου αναφέρεται ότι μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μαξιμίνα και ήταν χήρα, είχε την ατυχία να χάσει το μονάκριβο παιδί της. Κάποια στιγμή, ενώ θρηνούσε, συνήλθε για λίγο και κοιτάζοντας ψηλά, είδε άνω από την πύλη του ναού ένα ύφασμα κρεμασμένο, στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη η εικόνα του Αγίου Ιανουαρίου. Τότε η γυναίκα έφερε στο νου της εκείνο που κάποτε έκανε ο προφήτης Ελισσαίος, όταν ανέστησε τον υιό της Σωμανίτιδος. Αφού κινήθηκε λοιπόν η Μαξιμίνα από θείο φωτισμό, έκανε και αυτή το ίδιο. Σχημάτισε δηλαδή κατάλληλα τον υιό της και ακολούθως σχημάτισε το ομοίωμα του Αγίου Ιανουαρίου. Στη συνέχεια δε, στα μάτια του παιδιού της προσάρμοσε τα μάτια της εικόνας του Αγίου. Το ίδιο έκανε και με τα αυτιά, το στόμα και με τα υπόλοιπα μέλη. Κάνοντας το έργο αυτό η γυναίκα προσευχόταν θερμά προς τον Άγιο Ιανουάριο λέγοντας: «Δούλε του Θεού, ελέησέ με και ανάστησε τον υιό μου, γιατί είναι το μόνο μου παιδί, δεν έχω άλλο». Και πραγματικά, ο Άγιος άκουσε την παράκληση της Μαξιμίνας και ανέστησε τον υιό αυτής.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ

Ὡς Ἱεράρχης καὶ σοφὸς θεηγόρος, τύπος ἐγένου πρὸς ἀθλήσεως πόνους, Πάτερ Ἰανουάριε τοὶς περὶ σεαυτόν. Σῶσος γὰρ καὶ Πρόκουλος, Δισιδέριος Φαῦστος, καὶ σὺν Ἀκουτίωνι, ὁ Εὐτύχιος ἅμα, σὺν σοῖ ἀθλούσι μάκαρ εὐσεβῶς, μεθ' ὧν δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

07:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος εποχής στην Apple: Αποχωρεί ο Τιμ Κουκ – Νέος CEO ο Τζον Τέρνους

07:08ΚΟΣΜΟΣ

«Υπάρχει πρόσωπο πίσω απ αυτό το μουστάκι!»: τα σχόλια για τον Τούρκο αξιωματούχο που έγινε viral

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Χωρίς κομματική πειθαρχία η μάχη για τις ασυλίες αλλά με προειδοποιήσεις για «λάθος μηνύματα» στους διαφωνούντες

07:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαία Αττικής: Πάνω από 4.000 παραβάσεις σε πέντε ημέρες

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

06:52ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θ’ ανέβουν οι δόσεις των στεγαστικών; Ράκος οι γαλάζιοι βουλευτές, γιατί έκανε like η Γεωργία του Δημάρχου;

06:52LIFESTYLE

Η «Θεοπούλα» του «Παρα Πέντε» και ο Akylas ενώνουν τις δυνάμεις τους για το video clip του «Ferto»

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

06:31WHAT THE FACT

Φαραωνικό μυστήριο στην Αίγυπτο: Ανακαλύφθηκαν μούμιες με χρυσές γλώσσες

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές στους συνταξιούχους – Πότε ξεκινούν

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

06:02ΕΘΝΙΚΑ

Εορτασμός στο Καπιτώλιο για την 25η Μαρτίου - Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέες συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον

04:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έτοιμος για Ισλαμαμπάντ ο Βανς αν υπάρξει «ναι» από Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές στους συνταξιούχους – Πότε ξεκινούν

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

06:31WHAT THE FACT

Φαραωνικό μυστήριο στην Αίγυπτο: Ανακαλύφθηκαν μούμιες με χρυσές γλώσσες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ