Λίβανος: Τρεις νεκροί στο νότιο τμήμα της χώρας – Μια δημοσιογράφος μεταξύ των θυμάτων

Η δημοσιογράφος εντοπίστηκε νεκρή σε χαλάσματα κτηρίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Λίβανος: Τρεις νεκροί στο νότιο τμήμα της χώρας – Μια δημοσιογράφος μεταξύ των θυμάτων
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοινότητα Αλ Ταϊρί του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την ώρα που παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία. Μεταξύ των νεκρών είναι μια Λιβανέζα δημοσιογράφος, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε.

Οι δύο δημοσιογράφοι, η Αμάλ Χαλίλ και η Ζέιναμπ Φάρατζ, αναζήτησαν καταφύγιο σε κτήριο, το οποίο επλήγη ακολούθως από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όταν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, δέχθηκαν ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Φάρατζ διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα. Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτήριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες». Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακτοπλοΐα: Αποζημίωση στις εταιρείες για κοινωνικές εκπτώσεις και ενδομεταφορές προβλέπει τροπολογία

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων (ΠΕ)

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τρεις νεκροί στο νότιο τμήμα της χώρας – Μια δημοσιογράφος μεταξύ των θυμάτων

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έτοιμη να στείλει έως πέντε πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακούφιση στη Wall Street μετά την απόφαση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μωρε συ Κρητικά μιλείς;»: Ο πελαργός που τρέλανε το Tik Tok

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Wall Street Journal στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Υπονομεύει την αμερικανική πολιτική

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έδωσε προθεσμία στο Ιράν

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νοτοπούλου: Η επιστολική μου ψήφος εκ παραδρομής δεν έφθασε στο προεδρείο της Βουλής

23:23LIFESTYLE

Σχεδόν γυμνή η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Τα μαζεύει ο Παναγιωτόπουλος μετά από επικοινωνία με Φάμελλο

23:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επένδυσε σε ομάδα κρίκετ του Μπέρμιγχαμ

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο 25χρονος νεκρός - Στο μικροσκόπιο τα οπαδικά κίνητρα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γιατρός κατέρρευσε μπροστά σε ασθενείς

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από πυρά Ισραηλινών εποίκων

22:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ παίζει πινγκ πονγκ με κορυφαίους παίκτες και… κερδίζει – Δείτε βίντεο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ιράν: Δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ αν δεν σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

22:28LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ «παρέδωσαν» μαθήματα στυλ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

22:17LIFESTYLE

Η αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον σε 88χρονο Βρετανό που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο 25χρονος νεκρός - Στο μικροσκόπιο τα οπαδικά κίνητρα

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

23:23LIFESTYLE

Σχεδόν γυμνή η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

14:16WHAT THE FACT

Επιστήμονες εντόπισαν νησί που δεν είχε χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

22:28LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ «παρέδωσαν» μαθήματα στυλ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ