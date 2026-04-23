Λίβανος: Τρεις νεκροί στο νότιο τμήμα της χώρας – Μια δημοσιογράφος μεταξύ των θυμάτων

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοινότητα Αλ Ταϊρί του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την ώρα που παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία. Μεταξύ των νεκρών είναι μια Λιβανέζα δημοσιογράφος, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε.

Οι δύο δημοσιογράφοι, η Αμάλ Χαλίλ και η Ζέιναμπ Φάρατζ, αναζήτησαν καταφύγιο σε κτήριο, το οποίο επλήγη ακολούθως από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όταν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, δέχθηκαν ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Φάρατζ διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα. Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτήριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες». Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.