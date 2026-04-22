ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων (ΠΕ)

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση των 18 εκ των 72 θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (κωδικός θέσης 213), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.5149/2024 (Α’169), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Γ/2024 (ΦΕΚ 63/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.12.2024), με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη. Επισημαίνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση των πενήντα τεσσάρων (54) εκ των εβδομήντα δύο (72) θέσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 12.3.2026 και ο σχετικός πίνακας διοριστέων έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1498/18.03.2026.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων των δεκαοκτώ (18) υποψηφίων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Κάντε "κλικ" στον σύνδεσμο που ακολουθεί, και δείτε τα αποτελέσματα.

ΑΣΕΠ 2Γ/2024 Οριστικά Αποτελέσματα από Επιλαχόντες

