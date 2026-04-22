Ρέθυμνο: Γιατρός κατέρρευσε μπροστά σε ασθενείς
Η αυξημένη πίεση, το έντονο στρες και η κούραση έκαναν τον γιατρό να λιποθυμήσει μπροστά στους ασθενείς του
Σοκ προκαλούν οι πληροφορίες για την οριακή κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αφού ένας ορθοπεδικός κατέρρευσε μπροστά στα μάτια δεκάδων ασθενών.
O γιατρός ενώ βρισκόταν στα εξωτερικά ιατρεία όπου η αναμονή ήταν τεράστια, με 50 άτομα να βρίσκονται εκεί, από την κούραση και το έντονο στρες που ένιωθε εκείνη την ώρα λιποθύμησε.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ: Τα μαζεύει ο Παναγιωτόπουλος μετά από επικοινωνία με Φάμελλο
22:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από πυρά Ισραηλινών εποίκων
22:36 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ρομπότ παίζει πινγκ πονγκ με κορυφαίους παίκτες και… κερδίζει – Δείτε βίντεο
22:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 2-1: Νίκη-ανάσα με ανατροπή και Παπαδόπουλο
09:18 ∙ WHAT THE FACT