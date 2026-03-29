Με τηλεκπαίδευση αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή λόγω ιρανικών απειλών

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (AUB) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει μαθήματα διαδικτυακά για τις επόμενες δύο ημέρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα στοχοθετήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

«Πληροφορηθήκαμε νωρίς σήμερα το πρωί ότι διατυπώθηκαν απειλές εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή», ανέφερε ο πρόεδρος του έγκριτου πανεπιστημίου, ο Φάντλο Χούρι, σε ανακοίνωσή του.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε στοιχεία για άμεσες απειλές εναντίον του πανεπιστημίου μας, των πανεπιστημιουπόλεών του ή του ιατρικού του κέντρου (...) αλλά προληπτικά θα λειτουργήσουμε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά τη Δευτέρα και την Τρίτη», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, αφού ανέφεραν την καταστροφή δύο πανεπιστημίων στο Ιράν από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να αποφύγουν αντίποινα (...), πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους. Οι Φρουροί της Επανάστασης συμβούλευσαν συγκεκριμένα «τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις που θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι.

Η πανεπιστημιούπολη του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) και το παρακείμενο νοσοκομείο βρίσκονται στην καρδιά της Βηρυτού. Το πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο ιδρύθηκε το 1866, είναι ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιλέγει η ελίτ του αραβικού κόσμου.