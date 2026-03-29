Ισραήλ: 11 τραυματίες στην πυραυλική επίθεση στη Μπερ Σεβά

Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά στη Μπερ Σεβά στο νότιο Ισραήλ μετά από βαλλιστική επίθεση του Ιράν.

Ακόμη 20 άτομα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα λόγω άγχους, ανέφερε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom.

Φωτιά σε δεξαμενές χημικών

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εργάζονται για να περιορίσουν την φωτιά που ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης χημικών σε ένα εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Neot Hovav στην Μπερ Σεβά μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Το προσωπικό της εγκατάστασης και των γειτονικών εργοστασίων έχει εκκενωθεί.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από το κοινό να μην πλησιάζει την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης έως ότου οι αρχές μπορέσουν να εκτιμήσουν την κατάσταση.

