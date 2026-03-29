Οι Φρουροί της Επανάστασης βάζουν «στόχο» πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

Τελεσίγραφο για δήλωση καταδίκης από τις ΗΠΑ έως τη Δευτέρα - Καλούν σε εκκένωση τις πανεπιστημιουπόλεις

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αστυνομικοί στέκονται φρουροί δίπλα σε πανό με πορτρέτα του αείμνηστου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην πλατεία Ενκελάμπ-ε-Εσλάμι (Ισλαμική Επανάσταση) στο κέντρο της Τεχεράνης, στο Ιράν,

AP/Vahid Salemi)
«Στρατιωτικούς στόχους» θεωρούν στο εξής οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή και ζήτησαν την εκκένωσή τους, αφού κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ότι επιτέθηκαν σε ιρανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την Ισλαμική Δημοκρατία, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη και την περασμένη Πέμπτη επιτέθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν στο κέντρο της χώρας, χωρίς να καταγραφούν θάνατοι σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διευκρίνισαν στη δήλωσή τους ότι «καθηγητές, φοιτητές και κάτοικοι» κοντά σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ στην περιοχή θα πρέπει να μείνουν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο μακριά από αυτές τις πανεπιστημιουπόλεις.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν επιθέσεις στα εκπαιδευτικά της ιδρύματα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να καταδικάσει επίσημα τον βομβαρδισμό ιρανικών σχολείων πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, τοπική ώρα στο Ιράν, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης: «Αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να μην γίνουν στόχος τα πανεπιστήμια της στην περιοχή, εκτός από δύο από αυτά, πρέπει να καταδικάσει επίσημα τον βομβαρδισμό».

Απαιτεί επίσης από την Ουάσιγκτον να σταματήσει τους συμμάχους της να επιτίθενται σε άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, «η απειλή παραμένει και θα πραγματοποιηθεί», καταλήγουν οι πληροφορίες.

