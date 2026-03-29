Κουβέιτ: Ξανά στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones

Καπνός υψώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από επίθεση με drone σε αποθήκη καυσίμων στην πόλη του Κουβέιτ, Κουβέιτ, την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026. (Φωτογραφία AP)

Το Κουβέιτ έγινε για ακόμη μια φορά τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος «εχθρικών πυραύλων και drones», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων μέσω X, προσθέτοντας πως οι όποιες εκρήξεις ακούγονται οφείλονται στις «αναχαιτίσεις» σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης