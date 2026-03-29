Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν: Πώς ο Τραμπ μπορεί να εντάξει στις επιχειρήσεις τους πεζοναύτες

Snapshot Οι περίπου 3.500 Αμερικανοί πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών έφτασαν στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις απέναντι στο Ιράν.

Οι πεζοναύτες διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό και πολεμικά πλοία που λειτουργούν ως κινητές στρατιωτικές βάσεις, προσφέροντας ευελιξία σε επιθετικές και αμυντικές αποστολές.

Σενάρια χρήσης περιλαμβάνουν την κατάληψη νησιών στα Στενά του Ορμούζ, τη συνοδεία τάνκερ για διάσπαση αποκλεισμού και την παροχή ασφάλειας σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μία σειρά δυνατοτήτων προσφέρουν στο επιχειρησιακό πεδίο οι περίπου 3.500 Αμερικανοί πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, οι οποίοι έφτασαν το Σάββατο στη Μέση Ανατολή.

Οι πεζοναύτες είναι εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένοι και ευέλικτοι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εισβάλουν σε ακτές, και να πέσουν με αλεξίπτωτα σε νησιά ή εχθρικό έδαφος και να κάνουν εφόδους για έρευνα και κατάληξη σε πλοία.

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών από την Οκινάουα όπως και η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών από την Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Μέση Ανατολή, θα παρέχουν περισσότερες επιλογές στον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν.

Αποκαλούνται ο «ελβετικός σουγιάς»

Αυτές οι μονάδες πεζοναυτών έχουν πολύ διαφορετικό εξοπλισμό και μπορούν να συμμετέχουν σε πολύ διαφορετικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και αποκαλούνται ο «ελβετικός σουγιάς» του αμερικανικού στρατού.

Μία Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU) περιλαμβάνει περίπου 2.200 πεζοναύτες και ναύτες που συνήθως διεξάγουν επιχειρήσεις από τρία πολεμικά πλοία.

Συγκεκριμένα ταξιδεύουν με πολεμικό πλοίο το οποίο έχει αεροδιάδρομο για απογείωση – προσγείωση διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Είναι ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο μικρότερου μεγέθους από τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού στρατού όπως το USS Gerald Ford. Επιπλέον υπάρχει και δεύτερο πολεμικό πλοίο, μεσαίου μεγέθους, το οποίο έχει επίσης αεροδιάδρομο αλλά και ειδική πλατφόρμα από την οποία μπορεί να ρίξει στο νερό βάρκες.

Μαζί τους ταξιδεύει συνήθως και ένα μικρότερο πλοίο το οποίο μεταφέρει εξοπλισμό, πλήρωμα και διάφορα φορτία. Αυτά τα τρία πλοία αποτελούν μία κινητή στρατιωτική βάση που μπορούν να μεταφερθούν οπουδήποτε στον κόσμο και να διεξάγουν επιχειρήσεις γρήγορα χωρίς να απαιτείται να δημιουργηθεί κάποια βάση στο έδαφος ή πρέπει να μεταφερθούν εναέρια στρατιώτες και εξοπλισμός.

Τα συγκεκριμένα πλοία διαθέτουν μεγάλο στρατιωτικό εξοπλισμό προκειμένου να παρέχουν επιλογές στους στρατιωτικούς διοικητές. Συγκεκριμένα έχουν μαχητικά αεροσκάφη F-35B, που μπορούν να απογειωθούν και να πραγματοποιήσουν βομβαρδισμούς σε στόχους. Έχουν θωρακισμένα αμφίβια οχήματα μάχης τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πεζοναύτες από τα πλοία στις ακτές και εν συνεχεία να προχωρήσουν βαθύτερα στην ξηρά προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις, όπως την κατάληψη κτιρίων.

Παράλληλα διαθέτουν Landing Craft Air Cushions (LCAC) δηλαδή αμφίβια hovercraft υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν βαρέα φορτία, όπως άρματα μάχης, προσωπικό και εξοπλισμό από πλοία στην ακτή, κινούνται πάνω από νερό και ξηρά, προσφέροντας ταχύτητα και ευελιξία σε αμφίβιες επιχειρήσεις.

Επίσης η Μονάδα διαθέτει ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά στρατιωτικών και εξοπλισμού βαρέως τύπου αλλά και επιθετικά ελικόπτερα. Διαθέτουν μικρότερα σκάφη για να κάνουν επιδρομές σε ακτές αλλά και μικρότερα αεροσκάφη για να κάνουν έφοδο σε πλοία.

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης Αμερικανικός στρατός

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Ένα σενάριο για το επιχειρησιακό πεδίο είναι οι πεζοναύτες να χρησιμοποιηθούν για την κατάληψη νησιών που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χρησιμοποιούνται από το Ιράν στον αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού.

Επίσης θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μία επιχείρηση κατάληψης του νησιού Καργκ το οποίο χρησιμοποιεί το ιρανικό καθεστώς για την εξαγωγή του 90% του ιρανικού πετρελαίου. Αυτό θα έδινε μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη στον Αμερικανό πρόεδρο έναντι της Τεχεράνης. Ήδη οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει εγκαταστάσεις στο νησί με αποτέλεσμα αρκετοί να εικάζουν ότι υπάρχουν και σχέδια για την κατάληψη του Καργκ.

Στρατιωτική άσκηση της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Ένα άλλο σενάριο θέλει τους πεζοναύτες να είναι μέρος ενός αμερικανικού κομβόι το οποίο θα συνοδεύει τα τάνκερ προκειμένου να σπάσουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα θα μπορούσαν να πάρουν μέρος σε επιχειρήσεις για την κατάληψη τάνκερ τα οποία μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

Ένα άλλο είδος επιχείρησης είναι οι πεζοναύτες να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ασφάλειας σε αμερικανικές πρεσβείες ή άλλες τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, όμως, υπάρχει ένα ακόμη σενάριο για τον ρόλο των πεζοναυτών στις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως στρατιωτική παραπλάνηση. Δηλαδή η προσοχή του Ιράν να εστιάσει στους πεζοναύτες την ώρα που οι ΗΠΑ ξεκινούν κάποιου άλλου είδους επιχείρηση και με τον τρόπο αυτό να αιφνιδιάσουν τους Ιρανούς.

Άσκηση της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ σε πλοίο.

Διαβάστε επίσης