Αυστραλία: Σκηνές που θυμίζουν την Κόλαση – Ο ουρανός έγινε κόκκινος

Εικόνες με περιοχές της Αυστραλίας να έχουν γίνει κόκκινες έκαναν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ. Ο τροπικός κυκλώνας Νάρελ πλησίαζε την Αυστραλία και δημιούργησε ένα απόκοσμο τοπίο.

Η κάτοικος Kerrie Shepherd είπε στο δίκτυο ABC ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. «Ο ουρανός γινόταν όλο και πιο πορτοκαλί καθώς πηγαίναμε προς το απόγευμα και, στη συνέχεια, γύρω στις 3:30 μ.μ., βγήκαμε έξω και είχε πάρει αυτό το χρώμα. Ήταν κόκκινος από άκρη σε άκρη όπου κι αν κοιτούσαμε», ανέφερε.

Τι προκάλεσε τον κόκκινο ουρανό

Ο Άνγκους Χάινς, μετεωρολόγος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο σκούρος κόκκινος ουρανός οφειλόταν σε δύο βασικούς παράγοντες.

Ο πρώτος ήταν οι γεωλογικές συνθήκες. Η βόρεια και δυτική Αυστραλία, είναι γνωστή για το κόκκινο χρώμα στο έδαφος καθώς αυτά είναι πλούσια σε σίδηρο, το οποίο έχει οξειδωθεί κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών.

Ο άνεμος σήκωσε σκόνη από το ξηρό τοπίο της νότιας Πιλμπάρα και έστειλε σύννεφα σκόνης στην περιοχή Γκάσκοιν, μέχρι το Κάρναρβον. «Είναι μια πολύ κόκκινη περιοχή της χώρας, έχει αυτή τη σκουριασμένη απόχρωση, οπότε βλέπεις αυτό το χρώμα να στροβιλίζεται από τους ισχυρούς ανέμους… τόσο τοπικά όσο και από το βόρειο τμήμα της δυτικής Αυστραλίας συνολικά», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η συννεφιά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τα σύννεφα εμπόδιζαν το φως με αποτέλεσμα το χρώμα να γίνεται έντονα κόκκινο.