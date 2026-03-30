Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τον χάρτη των διακοπών: Πώς επηρεάζονται Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία

Snapshot Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ακυρώσεις κρατήσεων και μείωση τιμών σε δημοφιλείς προορισμούς της ανατολικής Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Τουρκία.

Οι τιμές διαμονής στην Κύπρο και στην Αλικαρνασσό της Τουρκίας μειώθηκαν σημαντικά μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, με πτώση άνω του 12% και 25% αντίστοιχα.

Οι τουρίστες αναζητούν πιο ασφαλείς προορισμούς στη Δυτική Ευρώπη, όπως η Ιταλία, η Μάλτα, και η Πορτογαλία, με αύξηση των κρατήσεων και των τιμών σε αυτές τις περιοχές.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος λαμβάνουν μέτρα στήριξης του τουριστικού τομέα, όπως επιδότηση μισθών και μπόνους σε αεροπορικές εταιρείες για να ενισχύσουν τις αφίξεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη και προειδοποιούν για πιθανή επιδείνωση της κατάστασης αν συνεχιστεί η σύγκρουση.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως αλλάζει τον χάρτη των διακοπών καθώς έχει πυροδοτήσει κύμα ταξιδιωτικών ακυρώσεων ακομη και πιο μακριά ​​από την άμεση ζώνη των συγκρούσεων, επηρεάζοντας χώρες όπως η Τουρκία και η Κύπρος, ενώ παράλληλα αυξάνει τις τιμές σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση στη Δυτική Ευρώπη.

Στην Κύπρο, οι τιμές διαμονής για διαμονές τον Απρίλιο και τον Μάιο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 12% την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με την εβδομάδα πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, σύμφωνα με την Lighthouse Intelligence, η οποία παρακολουθεί τη ζήτηση και τις τιμές για ξενοδοχεία και βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις. Οι τιμές μειώθηκαν επίσης κατά περισσότερο από 25% στη δημοφιλή τουριστική πόλη της Αλικαρνασσού στην Τουρκία.

Ο όμιλος πολυτελών ξενοδοχείων Muskita Hotels, ο οποίος λειτουργεί τρία ξενοδοχεία στην Κύπρο, δήλωσε ότι είδε ένα κύμα ακυρώσεων για διακοπές τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς και μια απότομη επιβράδυνση στις κρατήσεις για το υπόλοιπο του 2026.

Ο Νικ Αρίστου, εμπορικός διευθυντής της Muskita, δήλωσε ότι ο τουριστικός τομέας της Κύπρου θα μπορούσε να αντέξει «κάποιες αναταραχές» — αλλά μόνο εάν οι ταξιδιώτες επιστρέψουν άμεσα. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σύντομα», είπε. «Αν συνεχιστεί για δύο ή τρεις εβδομάδες ακόμη, τότε το καλοκαίρι θα επηρεαστεί και τότε είναι που τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά σοβαρά [για εμάς]».

Οι ταξιδιώτες αναφέρουν «μια γενικευμένη ανησυχία για την ευρύτερη Μέση Ανατολή», σημειώνει η Νατάσα Μιχαηλίδη, διευθύντρια της Thanos Hotels and Resorts, η οποία διαχειρίζεται τέσσερα ξενοδοχεία στην Κύπρο. Έχει επίσης καταγράψει σειρά από ακυρώσεις. Οι κινήσεις αυτές απειλούν να ρίξουν τη σκιά τους σε ορισμένες ταξιδιωτικές εταιρείες ενόψει της κρίσιμης καλοκαιρινής περιόδου.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις αρχές Μαρτίου στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου οδήγησαν τη χώρα στα πρωτοσέλιδα και ανάγκασαν τους υποψήφιους ταξιδιώτες να αναβάλουν τις κρατήσεις τους, δήλωσε ο Αρίστου. Ο ίδιος εκφράζει ανησυχίες ότι η άφιξη του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Κύπρο τη Δευτέρα θα αποθάρρυνε για άλλη μια φορά τους τουρίστες.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της εταιρείας online πακέτων διακοπών On The Beach έχουν μειωθεί περισσότερο από 12% τον τελευταίο μήνα, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι είχε ήδη βιώσει μια «σημαντική επιβράδυνση» από την έναρξη της σύγκρουσης στις κρατήσεις για δημοφιλείς προορισμούς όπως η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, δήλωσε ότι η ζήτηση «συμπεριφέρεται ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς».

«Αν κοιτάξει κανείς έναν χάρτη της Ευρώπης, βλέπει προφανώς μια πτώση στη ζήτηση στην Κύπρο και την Τουρκία και σε εκείνη την πλευρά της Αφρικής», δήλωσε στους FT. Η αεροπορική εταιρεία είδε αντίστοιχα ισχυρότερη ζήτηση στις Βαλεαρίδες Νήσους και τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας και «ιδιαίτερα» στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Η βιασύνη των παραθεριστών να κάνουν κρατήσεις σε προορισμούς που θεωρούνται πιο ασφαλείς — συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Μάλτας και της Κροατίας — είχε ήδη «αυξήσει ορισμένες τιμές», δήλωσε η Irene Hays, ιδιοκτήτρια και πρόεδρος του ταξιδιωτικού γραφείου Hays Travel.

Σύμφωνα με την Thomas Cook δήλωσε ότι το μερίδιο των κρατήσεων για την Πορτογαλία και για τις Βαλεαρίδες Νήσους έχει αυξηθεί από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του 2026. Στον ταξιδιωτικό πράκτορα Kuoni, οι κρατήσεις διακοπών για την Καραϊβική αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, ενώ οι κρατήσεις στην Ιταλία είχαν αυξηθεί κατά 55%.

Ωστόσο, οι πράκτορες κρατήσεων προειδοποίησαν ότι είχαν κατακλυστεί, με τους πελάτες να αναζητούν εναλλακτικές τοποθεσίες για τις επερχόμενες σχολικές διακοπές.

Ο Steve Witt, συνιδρυτής του ταξιδιωτικού γραφείου Not Just Travel, δήλωσε ότι η διαθεσιμότητα για το Πάσχα και το πρώτο εξάμηνο του Μαΐου «κινείται γρήγορα», ειδικά για προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ισπανία. Κάποιοι ελπίζουν ότι η αναστάτωση για τις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου θα αποδειχθεί προσωρινή.

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα μέτρα για τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας, δηλαδή τη στήριξη των μισθών των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο τον Απρίλιο. Η Αίγυπτος έχει επίσης ανανεώσει τα κίνητρά της για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών ενόψει της μείωσης των κρατήσεων. Θα καταβάλλει στους αερομεταφορείς ένα μπόνους περίπου 4.000 δολαρίων για κάθε πτήση που προσγειώνουν και είναι πλήρης κατά 60%, χαμηλότερο από την προηγούμενη απαίτηση του 75%, σύμφωνα με στελέχη.

Οι αεροπορικές εταιρείες συχνά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καθησυχάσουν τους καταναλωτές. Ο Willie Walsh, επικεφαλής του ομίλου αεροπορικών εταιρειών IATA, κάποτε πέταξε μέσα σε ένα σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας ως επικεφαλής της British Airways για να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές ότι ήταν ασφαλές να πετάξει. «Θα πήγαινα στην Ελλάδα τώρα», δήλωσε στους FT. «Μάλιστα, θα πήγαινα σε μερικά από τα μέρη του Κόλπου».

