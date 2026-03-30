Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία υπογράφουν συμφωνία εργασίας για την παραγωγή βιομηχανικής αεροπορίας

Η συμφωνία ενισχύει τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Ινδίας και ΕΕ και την πρωτοβουλία «Make in India»

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία υπογράφουν συμφωνία εργασίας για την παραγωγή βιομηχανικής αεροπορίας
AP/Manish Swarup
Σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη διμερή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ολοκλήρωσαν μια Συμφωνία Εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) της Ινδίας στον τομέα της βιομηχανικής αεροπορικής παραγωγής. Η συμφωνία ενισχύει τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Ινδίας και ΕΕ και την πρωτοβουλία «Make in India», ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ελικοπτέρων Airbus Helicopters H125/AS350 στην Καρνατάκα της Ινδίας.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ–Ινδίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, όπου η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας αναδείχθηκε ως βασικός τομέας προτεραιότητας. Μετά την υιοθέτηση της Στρατηγικής Κοινής Ατζέντας, η ΕΕ και η Ινδία εργάζονται με ένταση και ταχύτητα για την εξυπηρέτηση των κοινών τους συμφερόντων. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην εδραίωση της συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία.

Οι συμφωνίες εργασίας υπογράφηκαν στις 23 Μαρτίου 2026, ενόψει του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Μαρτίου στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο του έργου EU–South Asia Aviation Partnership. Στην εκδήλωση συμμετείχαν αεροπορικές αρχές, αεροπορικές εταιρείες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας από όλη την περιοχή. Η δράση, που διοργανώθηκε από τον EASA σε στενή συνεργασία με τη DGCA και με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού κατασκευαστή στροβιλοελικοφόρων αεροσκαφών ATR, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και στην ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας. Δεδομένων των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της αεροπορίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της στη Νότια Ασία επαναβεβαίωσαν τη σημασία της συνεργασίας για τη διασφάλιση ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων αερομεταφορών.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του εργαστηρίου κάλυψαν επίσης ζητήματα καθημερινών πτητικών λειτουργιών και κοινών περιφερειακών προκλήσεων, αναδεικνύοντας την αξία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, φορέων εκμετάλλευσης και της βιομηχανίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και της απόδοσης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη συνολική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία με την Ινδία και τις χώρες της Νότιας Ασίας, με στόχο την προώθηση υψηλών προτύπων ασφάλειας στην αεροπορία, την ενίσχυση της ρυθμιστικής συνεργασίας και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα.

Novibet
